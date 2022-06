von Roswitha Frey

Seit die neuen Besitzer Alexander Schwabe und Franziska Tanner auf Schloss Beuggen residieren, fördern sie immer wieder Neues und Spannendes aus der Geschichte des Hauses zu Tage. Nun wurde am Donnerstag eine Ausstellung eröffnet, die in die Zeit des Kinderheims von 1820 bis 1980 zurückblendet.

Rheinfelden Neuer Förderverein will Schloss Beuggen wieder öffnen Das könnte Sie auch interessieren

Die Schau mit vielen historischen Exponaten, Dokumenten, authentischen Gegenständen und Zeitzeugenberichten soll erst der Anfang sein, sagte Alexander Schwabe bei der Eröffnung. Denn die Präsentation über die wechselhafte Historie von Schloss Beuggen und speziell die Kinderheim-Epoche soll noch weiter ausgebaut werden. Bei den Recherchen habe er auch Dinge herausgefunden, die mit seiner eigenen Familiengeschichte zusammenhängen, so der neue Schlossherr. „Wir wollen in Zukunft noch viele Sachen aufgleisen, die auch mit der Geschichte des Kinderheims in Zusammenhang stehen“, meinte Schwabe.

Archiv soll erfasst werden

Diakon Pascal Paul Schneller, Vizekomtur des Deutschen Ordens und Präsident des im April gegründeten Fördervereins Deutschordensschloss Beuggen, kündigte ebenfalls die weitere Aufarbeitung der Geschichte des Hauses an. Es habe sich ein Komitee gebildet, das gebündeltes Fachwissen über Schloss Beuggen mitbringe.

Die Ausstellung aus Anlass „200 Jahre Kinderheim in Schloss Beuggen“ soll den Anfang markieren. Als Nächstes stehe das Projekt Bibliothek an. Diese soll in den Landesbibliotheksverband eingebracht werden, damit auch Studierende und angehende Historiker davon profitieren können. Zudem sollen sämtliche Wappen im Schloss fotografiert werden, um sie für die Zukunft zu erhalten. Auch die Archivbestände sollen erfasst werden.

Führungen Ab 1820 bis 1980 diente das Schloss Beuggen ein Kinderheim. Zuvor diente die 1268 fertiggestellte Anlage 560 Jahre lang als Sitz des Deutschen Ordens – sie ist die älteste noch erhaltene Kommende dieses Ritterordens. Später war darin für wenige Jahre ein Lazarett untergebracht. Die Ausstellung über 200 Jahre Kinderheim Schloss Beuggen kann bei einer Führung mit Alexander Schwabe besichtigt werden. Weitere Infos unter der Mobilnummer 0151/46 32 07 27.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt begrüßte es sehr, dass an diesem „wichtigsten geschichtlichen Ort im Landkreis Lörrach“, der ein Aushängeschild nicht nur für die Stadt, sondern für die ganze Region sei, die Geschichtspflege wieder so intensiv betrieben werde und viele Ideen umgesetzt würden. Eberhardt erinnerte an die Gründung des Kinderheims, das von 1820 bis 1980 im Schloss Beuggen existierte. Viele Menschen hätten dort in dieser Zeit eine neue Heimat, eine neue Familie gefunden. Die badische Regierung habe seinerzeit der Deutschen Christentumsgesellschaft Schloss Beuggen überlassen, die dann in der Kindererziehung tätig wurde.

Unter Leitung des Pädagogen Christian Heinrich Zeller wurde ein Seminar für Armenschullehrer und ein Erziehungsheim für sogenannte verwahrloste Kinder konzipiert und eingerichtet. Bis zu seinem Tod 1860 leitete Zeller das Heim. Wie Eberhardt erwähnte, habe das pädagogische Konzept, das Zeller für Schloss Beuggen entworfen habe, den Reformpädagogen Johann Heinrich Pestalozzi nach Schloss Beuggen geführt. Pestalozzi-Anhänger Zeller sei Impulsgeber gewesen, so entstanden weitere „Rettungshäuser“.

Rheinfelden Wie ehemalige afghanische Ortskräfte in Beuggen eine Zuflucht finden Das könnte Sie auch interessieren

Die Ausstellung geht aber über das Kinderheim hinaus. Bestückt ist die Schau mit Exponaten aus der Sammlung des Deutschen Ordens sowie mit Leihgaben aus dem Besitz von Michael Kicherer, einem Nachfahren der Familie Zeller. In einem Raum gibt es Infotexte über die 800-jährige Geschichte des Deutschen Ordens, außerdem eine Mozetta und ein Chorgewand der Priester und Diakone sowie einen Hut der Ritter des Deutschen Ordens. Besonderes Augenmerk liegt auf Gegenständen aus dem früheren Leben und Arbeiten auf Schloss Beuggen. So sieht man einen Arbeitsschurz von Sophie Zeller, Gartengeräte, einen in der Werkstatt von Schloss Beuggen hergestellten Besen, einen Stuhl aus der Ausbildung der damaligen Armenschullehrer-Zöglinge und ein originales Bett der einstigen „Zellerkinder“ im Kinderheim von 1820 mit strohgefüllter Matratze.

Auch originale Dokumente aus der einstigen „Armenschullehrer- und „Armenkinder-Anstalt“ sind zu sehen, so eine alte Rechnung und Unterrichtsmaterial wie alte Bücher oder Schmetterlings-Abbildungen. In ausführlichen Texten wird über den Pädagogen Christian Heinrich Zeller und sein erzieherisches Konzept informiert. Außerdem finden sich in Vitrinen originale Dinge aus dem Haushalt der Familie Zeller wie alte Abbildungen, Bücher, Besteck, ein Kinderschuh. Auch Zeichnungen von Zeller finden sich unter den Exponaten, außerdem Scherenschnitte und eine von Zeller gefertigte Arche Noah aus Holztieren.

Rheinfelden Schlossgeschichte zum Anfassen in Beuggen Das könnte Sie auch interessieren

Erinnerungen austauschen konnten bei der Eröffnung der langjährige frühere Hausmeister Franz Reichle, die ehemaligen Kinderheim-Bewohner Volker Broccai, Lothar Neff und Ullrich Schubert sowie der einstige Angestellte Rolf Hönicke. An einer Hörstation sind Interviews mit den ehemaligen Kinderheim-Bewohnern zu hören. Die Ausstellung soll sukzessive durch weitere Geschichten und Objekte ergänzt und ausgebaut werden.