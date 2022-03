von Maja Tolsdorf

Das Frühlingsfest auf dem Tutti-Kiesi-Areal beginnt am heutigen Samstag. Dieses Mal aber unter anderen Voraussetzungen, denn die Stadt ist als Veranstalterin ausgestiegen. Stattdessen vermietet sie lediglich den Festplatz, weshalb sich die Schausteller im Herbst 2021 besorgt zeigten und Willkür bei der Vermietung befürchtet hatten. Für dieses Mal läuft es aber gut, denn mit der Familie Buhmann bleibt das Frühlingsfest in vertrauten Händen.

Schausteller wünscht sich vertragliche Regelungen

So ganz zufrieden zeigt sich Oliver Hirschberg von der Schaustellerfamilie Gierens aus Weil am Rhein aber nicht: „Für das Frühlingsfest 2022 ist alles gut, aber was passiert damit in den kommenden Jahren?“ Es gebe ja keine Garantie dafür, dass die Familie Buhmann auch künftig das Frühlingsfest organisiert. Hirschberg wünschte, es gebe vertragliche Regelungen, die den Bestand des Frühlingsfestes sichern, so wie es jetzt ist, mit der Mixtur an Schaustellern, die es jetzt hat und vor allem mit dem Standplatz, den die Familie Gierens mit Kinderkarussell und Süßigkeitenstand aktuell hat.

Das Frühlingsfest Das Frühlingsfest auf dem Tutti-Kiesi-Areal findet von Samstag, 12. März, bis Sonntag, 20. März statt. Der Rummel ist montags bis samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 12 Uhr geöffnet. Es gibt Fahrgeschäfte für Erwachsene und Kinder sowie Bewirtungsstände. Am 16. März sowie 17. März ist zudem Kindertag mit ermäßigten Preisen. Für den Zutritt zum Festgelände gilt die 3G-Regel, die am Einlass kontrolliert wird. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht.

„So kann die Stadt ja vermieten, an wen sie will und das könnte ein Privater sein, der die jetzige Schausteller-Familie auseinanderreißt“, sagt Gierens. Durch diese Unsicherheit sieht er auch die Existenz des Schausteller- und Süßwarenbetriebs gefährdet. Deshalb wünschte er, dass es vertraglich so geregelt werden könnte, dass nicht jeder private Veranstalter tun und lassen könnte, was er will.

Deutlich entspannter sieht Benni Buhmann die Lage in Rheinfelden. Schon seit vielen Jahren organisiert er den Herbstrummel in Rheinfelden und kommt mit Imbiss und Karussell bereits in sechster Generation nach Rheinfelden. So sei die Stadt auch wegen der Organisation des Frühlingsfests auf ihn zugekommen. Als Mieter des Festgeländes „bereichert er sich nicht an der Veranstaltung“.

Keine Konkurrenz unter Schaustellern

Er habe die Kosten exakt berechnet, auch die für Security und die Corona-Hygieneregeln und hat sie auf die 15 Schaustellerfamilien umgelegt. Konkurrenz untereinander gebe es nicht, weil alles zusammen und nicht jeder allein einen Rummel ergibt. Zudem seien die Schausteller in Rheinfelden seit Jahrzehnten dieselben. „Wir kennen uns untereinander und begreifen uns als eine große Familie“.

Gemeinsam bieten sie die bewährte Mixtur an Fahrgeschäften, Süßigkeiten und weiteren kulinarischen Angeboten vor. Neu ist in diesem Jahr der Salto Mortale, der das Angebot von fünf Fahrgeschäften um ein weiteres ergänzt. Dabei drehen sich die Mitfahrenden nicht nur im Kreis, sondern werden zudem über Kopf geschwungen.