von Verena Pichler

Herr Rago, eine Durchfallquote von 100 Prozent bei den Alkoholtestkäufen in diesem Jahr – wie bewerten Sie das Ergebnis?

Das ist natürlich völlig unbefriedigend und wir werden das auch nicht so stehen lassen. In den vergangenen Jahren hatten wir normalerweise 50 bis 60 Prozent, die sich an die Vorgaben gehalten haben. Dass mal einer durchrutscht, ist normal. Aber alle Geschäfte, das ist erschreckend.

Zur Person Dominic Rago (43) leitet seit 2015 das Ordnungsamt der Stadt Rheinfelden.

Welche Konsequenzen erwartet die durchgefallenen Geschäfte beziehungsweise Verkäufer in Rheinfelden jetzt im Nachhinein?

Wir haben im Nachgang alle betroffenen Filialleitungen angeschrieben und über das Ergebnis informiert. Die Verkäuferinnen und Verkäufer haben die Möglichkeit, an einer Schulung bei der Villa Schöpflin teilzunehmen. Wenn sie das machen, erlassen wir ihnen 50 Euro des Bußgeldes.

Die Aktion Alkoholtestkäufe gibt es in Rheinfelden seit 2016 zweimal im Jahr. Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz werden angezeigt. Partner sind die Polizei und die Villa Schöpflin, Zentrum für Suchtprävention. In sechs Supermärkten und einer Tankstelle wurden die Jugendlichen 2022 nie nach dem Ausweis gefragt.

Einen Bußgeldbescheid gibt‘s aber auf jeden Fall?

Ja, in Höhe von 150 Euro. Wer sich schulen lässt, muss nur 100 Euro bezahlen.

Das mag vielleicht eine abschreckende Wirkung haben – was aber können Sie sonst noch tun?

Wir werden auf jeden Fall versuchen, dieses Jahr noch einen zusätzlichen Testkauf gemeinsam mit der Villa Schöpflin zu organisieren. Außerdem werden wir verstärkt Stichprobenkontrollen durchführen. Dazu befinden wir uns in der Abklärung mit der Polizei.

Haben Sie irgendeine Erklärung für das diesjährige schlechte Abschneiden der Geschäfte?

Nein, die habe ich nicht. Vielleicht stehen die Kassierer unter Zeitdruck und schauen deshalb nicht so genau hin. Das müssen sie aber, deshalb wollen wir auch den zusätzlichen Testkauf machen. Jetzt ist die warme Jahreszeit, wo die Jugendlichen sich mit Alkohol eindecken und dann draußen konsumieren. Hier kontrollieren wir auch, etwa die Schulhöfe.

Nicht nur in Geschäften wird Alkohol angeboten, sondern natürlich auch in der Gastronomie. Kontrolliert das Ordnungsamt auch die Praxis des Ausschanks dort?

Ja, das machen wir auch regelmäßig, wobei es da nicht nur ums Thema Alkohol geht, sondern etwa bei den Shisha-Bars auch um Brandschutzbestimmungen.