von Sophia Kaiser

Das Spiel- und Kulturhaus am Tutti-Kiesi bietet auch in diesem Jahr neben den freitäglichen Spiel- und Werknachmittagen ein umfangreiches Ferien- und Wochenendprogramm. Los geht es bereits heute. Auf dem Programm stehen ab 10. März „Korbflechten mit Peddigrohr“ sowie eine Neuheit in diesem Jahr: die „Kinderrechte Mitmachstation“. In der Elektronikwerkstatt soll jeden Freitag unter Anleitung eines Betreuers und eines Elektronikmeisters eine lebensgroße Mitmachstation erschaffen werden, die durch elektronische Animationen das Thema Kinderrechte aufgreifen soll.

Kinderrechtspfad mit verschiedenen Kunstwerken

Geplant sei ein Kinderrechtspfad in 2023, so Alexander Keil, Leiter des Spielhauses. Entlang dieses Pfades sollen die verschiedenen Kunstwerke, die von Künstlern zusammen mit Kindern zum Thema erstellt worden sind, ausgestellt werden, dazu gehört auch die Mitmachstation des Spielhauses. Bei der Gestaltung dürfen Kinder eigene Ideen und Vorstellungen mit einbringen. Wie die Station am Ende also aussieht und wie lange der Bau dauert, sei dabei noch völlig offen, so Keil.

Im April starten in der Kreativwerkstatt ein Kurs in der Holzwerkstatt, bei dem unter der Leitung von Malte Lindeman ein Boomerang aus Pappelholz gebaut werden soll. Ein Wurftraining schließt sich an. Auch die zum Spielhaus gehörenden Hühner, die vergangenen Sommer eingezogen sind, sollen in einen Kurs integriert werden. Ein Kurs rund ums Huhn soll den Kindern die Tiere näherbringen und zu ein paar neu erlernten Kunststücken führen.

Kurs zur Gartenarbeit

Im Juni ist ein weiterer Kurs zur Gartenarbeit unter der Leitung von Fabienne Amann geplant. Mit vorheriger Anmeldung können sechs bis acht Kinder an den Kreativwerkstatt-Angeboten teilnehmen. Ein Ferienprogramm bietet in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien Betreuung für Kinder ab sechs Jahren, jeweils von acht bis 16 Uhr.

Das Kernteam rund um Keil, Lindeman, Amann und Jakob Zwigart kümmert sich mit bis zu elf anderen Helfern um die abwechslungsreiche Beschäftigung der Kinder. Auch da ist eine Anmeldung notwendig. Dem Spielhaus ist wichtig, dass alle Kinder Zugang zum Programm haben. So ist die Gebühr fürs Ferienprogramm dieses Jahr einkommensabhängig.

Ein Angebot, bei dem keine vorherige Anmeldung notwendig ist, sind die Spielenachmittag am Wochenende, bei denen Kinder mit ihren Eltern von 11 bis 16 Uhr vorbeikommen können, um das Spielhausgelände zu nutzen. Bei Kaffee und Kuchen soll zusammen gespielt und der Austausch gepflegt werden. Dabei steht nicht die Betreuung, sondern das gemeinsame Erleben im Vordergrund.