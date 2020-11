von Rolf Reißmann

Der gemeinsame Ausschuss der Stadt Rheinfelden und der Gemeinde Schwörstadt ist zusammengekommen, um die Änderung des Flächennutzungsplanes wegen des Baus eines neuen Feuerwehrgerätehauses zu beraten. Da der Flächennutzungsplan für beide Gemeinden erstellt wurde, müssen auch beide über Änderungen entscheiden.

Rheinfelden Geplantes Zwischenlager für Erdaushub an der Römerstraße ärgert Anwohner Das könnte Sie auch interessieren

In seiner Einleitung stellte Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt noch einmal die Notwendigkeit eines Gerätehauses vor. Zwei grundlegende Absichten dieses Neubaus nannte er: „Zunächst geht es uns darum, die Tagesalarmbereitschaft deutlich zu verbessern, dann aber auch soll durch Konzentration der Technik eine spürbar höhere Wirkung der Feuerwehr erreicht werden.“

Rheinfelden Feuerwehrgerätehaus in Rheinfelden wird teurer als ursprünglich geplant Das könnte Sie auch interessieren

Da immer mehr Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr außerhalb der Stadt arbeiten, sind sie bei Alarm am Tag nicht in der Stadt. Wenn die wenigen noch im Ort Anwesenden dann zu den jetzigen Abteilungsfeuerwehrhäusern fahren, sind es dort oft zu wenige, um als schlagkräftige Truppe ausrücken zu können. Bei einem zentralen Gerätehaus kämen dann aber so viele zusammen, dass erste Fahrzeuge komplett besetzt werden können.

Rheinfelden Land bezuschusst Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Zur Vorbereitung eines Neubaus hatten sich Verwaltung und Feuerwehr in Orten umgesehen, die ihre Gerätehäuser bereits konzentriert haben, zum Beispiel in Tuttlingen. Dort seien, wie berichtet wurde, mehrere positive Effekte bestätigt worden. Mit dem Zusammenfassen der Technik sei die Leistungsfähigkeit der Wehr enorm angestiegen und dies habe dazu geführt, dass der freiwillige Feuerwehrdienst spürbar an Attraktivität gewann. Der Zuspruch zu den Jugendfeuerwehren habe in diesen Orten deutlich zugenommen.

Günstige Lage für das Ausrücken

Beim vorgesehen Standort nahe der Römerstraße und Müßmattstraße sah Eberhardt einen weiteren Vorteil. Vorgesehen ist, dass Alarmeinsätze stets über den Kreisverkehr Müßmattstraße/Äußerer Ring ausrücken, doch sollten wegen Störungen Umleitungen erforderlich sein, biete diese günstige Verkehrslage in jeder Richtung eine kurze Ausweichroute. Darauf ging auch Christiane Ripka von der Bauverwaltungsabteilung ein. Eben um die Streckenvielfalt für die Feuerwehr sicherzustellen, sei der Ausbau des Kreisverkehrs von drei auf künftig fünf Anschlussstraßen vorzunehmen.

Lagerstätte für Erdaushub

Für das künftige Gerätehaus soll landwirtschaftlich genutzte Fläche umgewidmet werden. Diese Änderung im Flächennutzungsplan ist nicht nur wegen des Gerätehauses erforderlich. Im Nordwesten soll sich an dessen Gelände eine Sonderbauzone anschließen. Dort wird ein Zwischenlager für Erdaushub entstehen. Da für die Erdmassen eine Dioxinbelastung nicht ausgeschlossen werden kann, ist die Errichtung von Lagerboxen vorgesehen. Diese verhindern die Verwirbelung trockener Bodenteile. Schwer belastetes Erdreich werde zu Sonderdeponien abgefahren, so de OB.

Ausgleichsfläche direkt daneben

Schwörstadts Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat hob einen weiteren Vorteil hervor. Da das vorgesehene Areal nach dem architektonischen Wettbewerb nicht vollständig ausgeschöpft wird, kann das restliche Gelände als Ausgleichsfläche genutzt werden. Damit erfolge der ökologische Ausgleich in direkter Nähe. In der bisher erfolgten frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gingen viele Anregungen zum Arten- und Landschaftsschutz oder zum Lärmschutz für die Anwohner ein.

Lärmschutz für die Anwohner

Daraus wurden etliche Änderungen und Verhaltensfestlegungen für den Betrieb des Feuerwehrgebäudes abgeleitet. Flächenversiegelung sollen aufs Nötigste begrenzt werden, angrenzende Gewässer sollen, auch in der Bauzeit, geschützt werden. Ebenso wurde die Begrünung aller Flächendächer festgelegt. Zum Lärmschutz sollen in den Nachtstunden keine Arbeiten erlaubt sein – außer Alarmeinsätze. Der Ausschuss stimmte den Änderungen des Flächennutzungsplans zu.