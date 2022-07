von Boris Burkhardt

Wappen sind in Mittel- und Südeuropa das Symbol für die Selbstständigkeit einer Gemeinde. Besonders heutige Ortsteile tragen ihre ehemaligen Gemeindewappen mit Stolz. Diese Zeitung stellt in einer Serie die Wappen in Rheinfelden und Schwörstadt vor – in dieser Folge das der Schweizer Schwesterstadt.

Blasonierung: Fünfmal geteilt von Gold und Rot, die roten Plätze belegt mit je drei sechsstrahligen goldenen Sternen.

Fünfmal geteilt von Gold und Rot, die roten Plätze belegt mit je drei sechsstrahligen goldenen Sternen. Entstehung und Bedeutung: Noch älter als das Laufenburger Wappen mit dem Habsburger Löwen von 1461 ist das Rheinfelder Stadtwappen. Es ist, noch ohne Sterne, in einem Siegel von 1236 belegt. Es ist ein typisches Herrschaftswappen und geht zurück auf die Grafen von Rheinfelden aus dem zehnten Jahrhundert. Zwar ist auch der Laufenburger Löwe das Herrschaftszeichen der Habsburger, der Löwe steht aber auch für Mut und Majestät. Eine reine Farbkombination wie im Wappen der Grafen von Rheinfelden ist ohne die Verbindung zu diesem Adelswappen bedeutungslos, wenn auch die Farben in der frühen Heraldik eine emotionale Wertigkeit hatten. Die Sterne haben keine Bedeutung und waren kein Bestandteil des Adelswappens.

Sie tauchen erstmals 1247 im Stadtsiegel auf, zunächst sechs, auf die roten Felder im Verhältnis drei, zwei, eins verteilt. Ab 1533 waren es sieben, ab 1599 neun Sterne. Anordnung und Zahl änderte sich noch häufiger, weshalb die Zuordnung eines jeden Sterns zu einer Tugend der Stadtbewohner nicht allzu alt sein kann. Die Sterne sollen für Biederkeit, Ehre, Glaube, Freiheit, Rechtschaffenheit, Regsamkeit, Todesverachtung, Treue und Uneigennützigkeit stehen; dies ist aber keine heraldische Herleitung. Lange zogen sich die Diskussionen hin, ob das Wappen im Schildhaupt mit Gold oder Rot beginnen sollte: Erst entschied sich die Stadt 1952 für Rot, 1985 für Gold. Diese Entscheidung ist insofern unglücklich, als dass sich nun drei Sterne im untersten Balken zusammendrängen und die Symmetrie gestört ist. Das Wappen des Bezirks Rheinfelden behielt die alte Variante, beginnend mit Rot, bei. Der Bezirk Rheinfelden ist neben Zurzach der einzige im Kanton Aargau, der ein anderes Wappen führt als der Hauptort.

Ähnliche Wappen: Die Farben Gelb (Gold) und Rot entsprechen der Tingierung des badischen Staats- und Familienwappens. Es besteht aber keine Verwandtschaft. Auf die Rheinfelder Herrschaft lässt sich nur die Tingierung im Wappen von Eiken im Fricktal zurückführen.

Quelle: Joseph Melchior Galliker, Marcel Giger, „Gemeindewappen Kanton Aargau“, 2004.