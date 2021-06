von Horatio Gollin

Im Stadtteilbeirat Kernstadt Rheinfelden ist neben verschiedenen anderen Themen auch die Sicherheit auf dem Gelände Schillerstraße 1 kritisiert worden. Als ärgerlich bezeichneten es Beiratsmitglieder, dass dort Fenster aus der Fassade fallen und Kinder auf dem Gelände und in den maroden Häusern spielen. Auch die Planung von vier Mehrfamilienhäusern geht den Beiratsmitgliedern zu weit.

Seit Langem Thema

Das Thema beschäftigte den Stadtteilbeirat nicht zum ersten Mal. Das Areal der Schillerstraße 1 ist seit Langem Stein des Anstoßes im Kernstadt-Beirat. In der vorangegangenen Sitzung mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hatte es geheißen, dass zwar schon im Dezember 2018 eine Bebauung mit vier Mehrfamilienhäusern genehmigt worden sei. Allerdings habe der Investor aus Karlsruhe kein Interesse mehr an der Realisierung und will sich von dem Projekt wieder trennen.

Mangelnde Sicherheit

Kritik gab es an der Sicherheit, da schon ein Fenster von der Fassade herabgefallen war und auf dem Gelände Kinder spielten. Beiratsmitglied Heidi Weiß beobachtet das Geschehen vor Ort. Sie erklärte, dass ihr in der vergangenen Sitzung gesagt worden sei, sie solle sich auf der Stadt melden, wenn wieder etwas passiere. Das habe Weiß getan, als ein zweites Fenster in den Hof gefallen sei. Von der Stadtverwaltung habe es allerdings geheißen, man habe das Gelände in Augenschein genommen, könne aber nichts weiter unternehmen. Beirätin Weiß wunderte sich, was da in Augenschein genommen worden sei, wenn kein Vertreter des Investors dabei war.

Sichtschutz flattert herum

Sie merkte an, dass die Kinder nicht nur auf dem Gelände, sondern auch in den maroden Häusern spielten. Sie kritisierte, dass das Gelände ungenügend gesichert sei und der Sichtschutz des Bauzauns auch auf die Straße flattere, wovon Fußgänger und insbesondere die Tiere von Hundehaltern erschreckt würden. Sie kritisierte zudem die geplante massive Bebauung, da sich auf dem Gelände viele, teils auch seltene Tiere angesiedelt hätten.