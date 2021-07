von Horatio Gollin

Das Wertejahr zeichnete sich durch kreative und vielfältige Projekte aus und fand mit einer Veranstaltung im Bürgersaal einen gelungenen Abschluss. Die Stadt plant schon die Fortsetzung des Projekts. Das Wertejahr der Stadt Rheinfelden in Kooperation mit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde geht zu Ende. An der Abschlussveranstaltung im Bürgersaal nahmen rund 30 Gemeinderäte, Projektträger und interessierte Bürger teil. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erinnerte daran, dass die Corona-Pandemie das öffentliche Leben fast zum Erliegen gebracht hatte. „Gerade deswegen war es aber wichtig, die notwendige Diskussion keineswegs zu verschieben, sondern unter geänderten Voraussetzungen die Bedeutung der Werte in unserer Stadtgesellschaft weiter zu diskutieren und in das Bewusstsein unserer Gesellschaft einzubringen“, hielt Eberhardt fest. Er forderte die Zuhörer auf: „Diskutieren Sie weiter über Werte, engagieren Sie sich in unserer Stadtgesellschaft und bringen Sie sie so weiter.“

Kulturamtsleiter Dario Rago erläuterte die Konzeption des Wertejahres, welches aus den Workshops zur Erstellung des Konzepts für Integration und Teilhabe entstanden war. Der Bevölkerung sollte dabei nichts vorgegeben werden, sondern nur ein Rahmen geboten werden, der den Ehrenamtlichen die Möglichkeit zur Umsetzung ihrer Ideen gab. Das Landesministerium für Soziales und Integration förderte das Wertejahr mit 40.000 Euro. Die Gelder vergab die städtische Steuerungsgruppe an die Projektträger.

Bürgermeisterin Diana Stöcker führte aus, dass wegen Corona das Wertejahr anders als geplant angegangen werden musste. Digitale Formate spielten eine größere Rolle und mit der Firma Langsommer Filmproduktion wurden zehn Filme von Projekten erstellt. „Die Filme zeigen die Kreativität und das enorme Potential der Einwohner und des Wertejahrs“, sagte Stöcker. Zwischen den einzelnen Redebeiträgen wurde eine Auswahl an Filmen gezeigt. Stöcker erklärte, dass eine Förderung für ein Nachfolgeprojekt beim Landesministerium schon beantragt wurde. „Den dreijährigen Durchführungszeitraum sehen wir als Fortsetzung des Wertejahres“, so Stöcker.

Gliederung in drei Bereiche

Die Projekte im Wertejahr gliederten sich in die drei Bereiche Demokratie, Menschen & Frieden, Umweltschutz & Nachhaltigkeit sowie Zusammenhalt & Teilhabe. Stefanie Franosz, Leiterin des Sachgebiets Bürgerschaftliches Engagement, stellte die verschiedenen Projekte und ihre Träger vor. Abschließend sprach der Soziologie-Professor Klaus Michael Leisinger, der auch Präsident der Basler Stiftung „Globale Werte Allianz“ ist, zum Thema „Vom Wert der Werte – Gedanken über eine neue Notwendigkeit Werte-geleiteten Handelns“.

„Ich bin beeindruckt von dem, was ich hier gesehen habe. Da steckt eine große Tiefe und Vielfalt drinnen“, meinte Leisinger, der ausführte, dass trotz aller kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Unterschiede die Menschen weltweit grundsätzliche Werte teilten. „Die bleibende Aufgabe ist, in allen Lebensbereichen individuelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die Menschen guten Willens motivieren, die gemeinsam als anerkennenswert befundenen Werte in ihrer Einfluss-Sphäre mit praktischem Leben zu füllen“, sagte Leisinger abschließend.