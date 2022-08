von Verena Pichler

Frau Neugart, die Brückensensationen stehen vor der Tür. Wie stark sind Sie und Ihr Team gefordert?

Es sind ja nicht nur die Brückensensationen. Die Woche darauf findet der große Jubiläumsakt der Stadt zum 100-Jährigen statt und auch ins Trottoirfest ist das Kulturamt eingebunden. Wir haben hier gerade viel zu tun.

Wie ist der Stand der Vorbereitungen für das Straßenkunstfestival? Läuft alles nach Plan?

Nun, alle Künstler sind gebucht, Ende vergangener Woche kamen auch endlich die Programmhefte. Auf die haben wir schon gewartet (lacht). Insgesamt sind rund 130 Künstlerinnen und Künstler beteiligt, viele sichtbar mit Showakts, andere mit ihren Werken, die wir in der Tiefgarage im Parkhaus ausstellen. Diese Woche stehen noch letzte Absprachen mit den verschiedenen Partnern an, dann müssen wir noch die Ausweise für die Künstler und Mitarbeitenden fertig machen. Meine To-do-Liste ist noch ziemlich lang.

Es sind die ersten Rheinfelder Brückensensationen, die Sie organisieren. Sind sie nervös?

Nervös nicht, eher gespannt, wie es ankommt. Wir mussten das Rad zwar nicht neu erfinden und hatten Unterlagen der Vorjahre zur Verfügung. Trotzdem sind es meine ersten Brückensensationen und auch die des Kulturamtsleiters Dario Rago. Wir haben einige Sachen neu gestaltet.

Zur Person Anika Neugart (35) ist studierte Kulturmanagerin und arbeitet seit Oktober 2021 beim städtischen Kulturamt Rheinfelden. Sie organisiert erstmals die Brückensensationen, die am Freitag, 19. August, beginnen. Zur Veranstaltung Die Brückensensationen hat der ehemalige Kulturamtsleiter Claudius Beck ins Leben gerufen. Das grenzüberschreitende Straßentheaterfestival bietet am kommenden Wochenende drei Tage lang an Schauplätzen rund um die alte Rheinbrücke hochwertige Straßenkunst. Drei Tage lang verwandeln mehr als 80 internationale Künstler die Rheinbrücke, das Inseli sowie den Salmegg-Park und die Innenstadt auf Schweizer Seite in ein Festivalgelände. Das Programm ist eine bunte Mischung aus Artistik, Comedy, Tanz, Theater und Musik, unter anderem mit ganz speziellen Vorführungen für Kinder, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. Das Festival beginnt am Freitag am späten Nachmittag, um 20 Uhr findet auf dem Inseli die große Eröffnungsshow statt. Am Samstag und Sonntag startet das Programm in der Mittagszeit, Ende ist am Samstag gegen Mitternacht und am Sonntag gegen 21 Uhr.

Was denn zum Beispiel?

Neu ist die bereits erwähnte Plakatausstellung in der Tiefgarage Haus Salmegg. Dort können die Besucher übrigens auch sitzen und etwas trinken. Das Festivalgelände ist auf deutscher und Schweizer Seite größer geworden, wir beziehen etwa den Salmeggpark mit ein und die Kurbrunnenanlage. Neu sind auch das Design und das Logo.

Sie haben auch die Verpflichtung der Künstler anders aufgezogen. Wie kam es dazu?

Richtig, wir haben nur einige Acts fest gebucht. Bei den Straßenkünstlern haben wir eine Ausschreibung gemacht. Sie bekommen keine feste Gage, sondern machen eine Hutsammlung. Wir bezahlen die Anreise, die Unterkunft und die Verpflegung, so dass für sie keine Kosten entstehen. Dieses Modell war einerseits der finanziellen Lage der Stadt geschuldet. Andererseits spiegelt sich so auch der Charakter der Straßenkunst wieder.

Mit Strohhut und Seifenblasen: Anika Neugart zeigt einen Teil des Merchandise-Angebots für die Brückensensationen am Wochenende. | Bild: Verena Pichler

Waren die Künstler gleich Feuer und Flamme oder haben Sie wegen der Corona-Pandemie eine gewisse Zurückhaltung gespürt?

Die Künstler waren sofort dabei, auch internationale. Corona war eher bei den Gastronomen ein Thema, der eine oder andere konnte nicht mehr mitmachen. Aber wir haben trotzdem ein breites gastronomisches Angebot, erstmals auch eine Cocktailbar.

Mit wie viel Besuchern rechnen Sie bei den Brückensensationen?

Nun, in der Vergangenheit kamen über die drei Festivaltage rund 12.000 Menschen, mit dieser Zahl rechnen wir auch in diesem Jahr. Wir machen zwar eine grobe Besucherzählung an zwei der Festivalzugänge, aber das Gelände ist ja frei zugänglich.

Sollte es weiterhin so heiß sein, könnte das den einen oder anderen abhalten.

Sicher, das Wetter spielt eine Rolle. Es gibt auf dem Gelände aber auch schattige Plätze und wir haben unser Merchandise auch auf die Hitze ausgerichtet. Es gibt Strohhüte, Sitzkissen und für die Kinder Seifenblasen

Auf welchen Act freuen Sie sich am meisten?

Auf alle (lacht). Besonders gespannt bin ich auf die Absolventenshow der Artistenschule Berlin am Freitagabend auf dem Inseli.