von Horatio Gollin

Die fünf evangelischen Kindertageseinrichtungen in Rheinfelden sind mit dem Beta-Gütesiegel der Bundesvereinigung Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder ausgezeichnet worden. Um das Gütesiegel zu bekommen, hat jede Einrichtung in den vergangenen zehn Jahren ein Qualitätsmanagementsystem erstellt.

Die Zertifizierung

Schon im Herbst 2019 wurden die fünf evangelischen Kindertageseinrichtungen in Rheinfelden mit dem Beta-Gütesiegel zertifiziert. Beta ist die Abkürzung für die Bundesvereinigung Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder, der auch das Diakonische Werk der evangelischen Kirche in Baden angehört. Obgleich die Zertifizierung schon eineinhalb Jahre zurückliegt, sind die Schilder erst jetzt per Post geliefert worden. Mit diesen wollen die Einrichtung ihre qualitative Arbeit nun auch nach außen hin sichtbar machen. Immerhin werden 289 Kinder von 63 Fachkräften in den fünf Einrichtungen betreut. Das Zertifikat ist für fünf Jahre gültig, 2023 steht eine weitere Überprüfung an.

Die Standards

Der Zertifizierungsprozess begann schon 2011, erklärt Sandra Fuchs, Leiterin der Kita Warmbach. 2018 fand das Audit statt, bei dem überprüft wurde, ob die Zielstandards in allen Einrichtungen umgesetzt werden und alle Fachkräfte darüber Bescheid wissen. Ruth Benatia, Leiterin der Krippe Weltentdecker in Warmbach, schätzt, dass das Qualitätsmanagementsystem rund 150 Standards in verschiedenen Bereichen wie der Verwaltung, der Kita-Leitung und der pädagogischen Arbeit umfasst. Grundlagen für die Erarbeitung der Konzeption sind der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-württembergischen Kindergärten sowie das Profil der religiösen Ausrichtung in evangelischen Kindertageseinrichtungen.

Die Ziele

„Es geht darum, sämtliche Ziele in den Einrichtungen zu standardisieren“, erklärt Benatia. Die Erarbeitung fand hauptsächlich auf Leitungsebene mit Unterstützung eines Fachberaters statt, aber auch die Teams der Einrichtungen wurden eingespannt. Zunächst galt es, alle Prozesse aufzuschlüsseln und für jeden Prozess einen Standard zu schreiben, die in den Teams der Einrichtungen noch verfeinert wurden, sagt Fuchs. So wurden Standards zu verschiedenen pädagogischen Prozessen wie der Sauberkeitsentwicklung, aber auch der Dienstplanentwicklung, der Gestaltung von Teamsitzungen und Elterngesprächen oder der Arbeit der Reinigungskräfte formuliert. Viel Zeit und Arbeit sei in die Entwicklung der Konzeption geflossen, lobt Pfarrer Joachim Kruse. In Teamsitzungen, an pädagogischen Tagen und Klausuren wurden die Konzeptionen erstellt.

Klare Struktur

„Ein Ziel ist, dass sich neue Mitarbeiter schnell einfinden können und eine klare Struktur zur Einarbeitung haben“, erklärt Sandra Fuchs. Für neue Mitarbeiter gibt es einen eigenen Einarbeitungsordner mit den wichtigsten Standards. Für die Einrichtungen stellt das Qualitätsmanagementsystem auch eine Grundlage dar, um die eigene Arbeit zu reflektieren und auch zu bewerten, wo nachgebessert werden muss, ergänzt Ruth Benatia. Es handele sich um einen fortlaufenden Prozess. „Im Zuge von Corona mussten wir nahezu alle Qualitätsstandards anpassen“, sagt Fuchs. Das Übergangskonzept von der Krippe in die Kita wurde demnach schon zweimal angepasst.

Transparent

„Der Kernsatz aus der Urkunde macht es deutlich: Die Kita setzt die im Bundeshandbuch vorgegeben Standards systematisch und transparent in der täglichen Arbeit um“, sagt Pfarrer Joachim Kruse. Er sieht das Qualitätsmanagementsystem auch in einem größeren Kontext. Nach innen unterstütze es etwa Teambuilding-Prozesse und schaffe klare Strukturen. Hinzu komme die Außenwirkung gegenüber Eltern, Stadtverwaltung und anderen Kooperationspartnern sowie der Öffentlichkeit. „Unsere Kirche zeigt mit dieser Transparenz, wie sensibel mit den Kindern in unseren Einrichtungen umgegangen wird“, sagt Kruse.

Mehr Anerkennung

Sandra Fuchs hofft, dass das Siegel verdeutlicht, wie fachlich strukturiert Erzieherinnen arbeiten, und dies gesellschaftlich anerkannt wird. „Unsere Vision ist, dass wenn der Beruf eine andere Anerkennung bekommt, auch mehr junge Menschen Lust haben, in diesem Beruf zu arbeiten“, sagt sie.