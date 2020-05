von Danielle Hirschberger

Fünfeinhalb Besuchshunde des DRK Lörrach leben in Rheinfelden. Die Tiere sorgen normalerweise bei Senioren im Emilienpark Grenzach und Margaretenheim Lörrach zu normalen Zeiten für Kurzweil. Aber auch die Besuchshunde müssen zu Zeiten der Corona-Pandemie zu Hause bleiben.

Die quirligen Vierbeiner leiden unter den Auswirkungen der Corona-Krise, denn sie lieben diese Arbeit sehr. Schließlich werden sie in den Seniorenheimen mit Leckereien verwöhnt und erhalten viele Streicheleinheiten. Der „halbe“ Besuchshund ist übrigens ein dicker schwarzer Kater namens Jogi, der bei Bedarf aushilft.

Tests und Ausbildung

Nicht jeder Hund eignet sich zum Besuchshund für Senioren. Zuerst kommt ein Eingangstest, bei dem Hundebesitzer ihre Hunde dem DRK vorstellen können. Im Eignungstest wird geprüft, wie der Hund auf seine Umwelt reagiert, etwa ob er sich leicht erschreckt. Das dürfen sie zwar, wie Melanie Mühlhäuser, Leiterin und Ausbilderin des Arbeitskreises Besuchshunde, erklärt; „aber wir schauen, wie sie sich wieder fangen. Reagieren sie aggressiv, ängstlich oder gelassen?“

Nach bestandenem Test folgt dann noch eine viermonatige Ausbildung. Der Hundebesitzer lernt viel über Senioren, über den Umgang mit verwirrten Personen, lernt, auf eingeschränkte Funktionen zu achten, wenn das Gehör der Senioren nachlässt und vieles mehr. Der Hund gewöhnt sich an Rollstühle, Rollatoren oder Gehstöcke, er wird geschult in Unterordnung und Gehorsam. Erst nach bestandener Abschlussprüfung darf das neue Team zum Besuchsdienst in eines der Seniorenheime gehen: Der stolze Hundeführer im T-Shirt des Roten Kreuzes, der Hund – nicht minder stolz – ausgestattet mit einem Dreieckstuch und der Aufschrift „DRK – Glückspfoten“.

Viele verschiedene Rassen

Diesen sozialen Service des DRK gibt es seit dem Jahr 2013 im Kreisverband Lörrach. Bei den zurzeit mehr als 25 Teams gibt es alle erdenklichen Hunderassen, vom kleinen Yorkshire Terrier bis zum bulligen Berner Sennenhund – und natürlich Mischlinge in allen Größen und Fellfarben.

Die Rheinfelder Besuchshunde sind Boba, ein furchtloser Border Terrier; Ex-Rettungshund Feivel und Labrador Liam; Nana, ein Border Collie; Lilly, ein Spitzmädchen, das 2011 von der Rheinfelder Polizei aus einem Welpentransport gerettet worden war; und eben Kater Jogi, der 2014 während der Fußballweltmeisterschaft im Tierheim geboren wurde. Jogi ist Besuchshund ehrenhalber und geht bisweilen mit, wenn der zweite Hund ausfällt. Dieser soziale Dienst wird ehrenamtlich erbracht und ist für die Seniorenheime kostenlos. Die Stadt respektiert diese Aufgabe, in dem diese Hunde von der Hundesteuer befreit sind.