von Petra Wunderle

Angie Fricker ist es ein Anliegen, die Schönheit der Erde den Menschen zu zeigen, sie in die Ferne und in die Nähe zu führen. Städtereisen sind eine ihrer Domänen. Jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, bietet sie im kulturreichen Dreiländereck Führungen an – soweit es die Gesetze zulassen.

Angie Frickers Leitspruch ist ein Zitat des numidischen Kirchlichenlehrers Augustinus Aurelius (354 bis 430): „Die Welt ist wie ein Buch, wer nie reist – sieht nur eine Seite davon.“ Es bereitet ihr große Freude, eine Reise bis ins kleinste Detail auszutüfteln und die Reisenden zu begleiten. Ob in der Ferne – oder wie jetzt in der Nähe. „Es gibt auch hier so viel zu entdecken und zu erzählen. Wir haben die Schweiz, das Elsass, den Schwarzwald und das Markgräflerland direkt vor der Tür. Herrliche Landschaften, Attraktionen und Museen, und das will ich den Interessierten näherbringen“, sagt sie.

Start vor zehn Jahren

Die gelernte Bankkauffrau startete die professionelle Reiseführung zufällig vor zehn Jahren. Sie reiste zusammen mit ein paar Freundinnen nach Marrakesch, die Organisation hatte sie freiwillig in ihre Hände genommen. Dabei erfuhr sie von allen Seiten ausschließlich Lob: „Alle waren begeistert und daheim wieder angekommen, erzählten sie es der Familie und Freunden. Diese wiederum sprachen mich an und forderten mich auf, eine weitere Exkursion in die ehemalige Hauptstadt des marokkanischen Reiches zu unternehmen“, erzählt Fricker.

Das tat sie und daraus ist ihre Selbstständigkeit unter dem Titel „Angie – Erleben Reiseleitung, Gästeführung & Städtetouren“ entstanden. Die Hochschule Bremen in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft zertifizierten Angela Fricker 2019 als „qualifizierte Reiseleiterin“. Das Reisen in kleinen Gruppen – maximal 15 Personen – ist für die in Karsau lebende Ehefrau und Mutter von zwei erwachsenen Kindern eine ernste Angelegenheit geworden. „Ich will, dass meine Kunden zufrieden sind, dass sie sich gut fühlen auf den Reisen“, sagt sie und weiß auch, wovon sie spricht. Ob ein Städtetrip nach Neapel, Edinburgh, Budapest, Krakau, oder wie erwähnt nach Marrakesch: Für Angie Fricker heißt das, Verantwortung übernehmen, von der Organisation über die Umsetzung bis zu dem Tag, an dem sie wieder zu Hause ankommt. Alles ist bis ins kleinste Detail durchdacht und arrangiert. Bus- oder Bahntickets, Eintrittskarten in Museen, Paläste und Gärten, ausgesuchte Lokale mit landestypischen Menüs und Getränken – vom Frühstück bis zum Absacker in der Hotelbar – der Reisende muss sich um nichts kümmern.

Um die Kultur des jeweiliges Landes gut sichtbar zu machen, organisiert Angie Fricker ganz vieles: Das beginnt damit, dass man in einem ausgesuchten Hotel wohnt, kompetente Guides die Stadt und die Region zeigen, die einheimische Küche kostet und vieles authentisch erlebt. „Diese vielen Eindrücke schaffen Platz für Freundschaften und mein Ziel ist es, dass alle mit einem Lächeln wieder nach Hause gehen“, erzählt sie und hofft, dass der momentane Leidensweg der Reisebranche wieder endet.

Weiterbildung in Corona-Zeiten

Die Corona-Zeit nutzt Angie Fricker auch, um sich weiterzubilden. Dabei legt sie den Fokus auf die Themen Kunst und Geschichte. Die Weltenbummlerin bietet Gästeführungen für die Tourist-Info Lörrach an, jüngstes Beispiel war das Thema „Markt – alte Tradition und Geschichte und heute wieder topaktuell“ und es folgt der „Skulpturenweg Lörrach“. Darauf alleine will sie sich aber nicht beschränken; sie bietet erlebnisreiche Ausflüge in der Region an. In die Welt hinaus gehen und gleichzeitig mit der eigenen Heimat tief verwurzelt sein ist für Angie Fricker kein Widerspruch.

Deshalb ist Angie Fricker auch beim Akkordeonorchester in Grenzach aktiv, dem sie seit mehr als 50 Jahren angehört. Und wenn sie mal so richtig entspannen will, dann ist der Garten in Karsau ihr Ruhepol.