von Ralf H. Dorweiler

Seit dem 22. März singen Bewohner der Karl-Fürstenbergstraße 42 und Nachbarn jeden Sonntag um kurz nach 18 Uhr ein Lied. Zu Beginn haben nur wenige Leute mitgemacht, mittlerweile sind jedes Mal um die 20 Nachbarn beteiligt und erleben die „heilende Kraft der Musik“.

Rheinfelden Schwieriger Start: Dorina Huba ist neue Werkstattleiterin im St. Josefshaus Das könnte Sie auch interessieren

Alle vier Wochen wechselt das Lied. Elaine Leypoldt, selbst Sängerin bei der Eintracht Herten und dort Leiterin der Frauengruppe No Limits, hat die Federführung bei der Aktion. Allerdings betont sie im Gespräch, dass es ohne ihre Mitstreiterinnen nicht ginge. Sie sucht die Lieder aus, aber Nachbarinnen wie Gudrun Drews verteilen Noten oder spielen die Musik über Lautsprecher ab. „Wegen der Corona-Einschränkungen wurde dazu aufgerufen, ein musikalisches Zeichen der Solidarität zu setzen“, erklärt Leypoldt.

Rheinfelden Wohnbau Rheinfelden legt gute Zahlen vor Das könnte Sie auch interessieren

Am 22. März sollten Musiker auf ihren Balkon oder ans Fenster treten und ihre Musik in die Welt schicken. Elaine Leypodt gefiel diese Idee und sie beschloss, im Beethoven-Jahr die Ode an die Freude zu singen. 2020 wäre der große Komponist 250 Jahre alt geworden. „Mein Mann und ich sowie Gudrun Drews und Erika Lehmer standen an unseren Fenstern und sangen.“

Bad Säckingen Ein besondere Aktion: Flüchtlinge nähen Mundschutzmasken und wollen sich damit bedanken Das könnte Sie auch interessieren

Schnell war klar: In Zeiten, in denen man Zuhause bleiben sollte, tat das kurze gemeinschaftliche Erleben auf Distanz gut. Auch am folgenden Sonntag wurde das wiederholt. Es fanden sich weitere Mitstreiter. Nach vier Wochen beschloss Leypoldt, das Lied zu wechseln. Es gab Einladungen mit Noten der „Irischen Segenswünsche“. Auch Kantor Rainer Marbach erfuhr von der Aktion. Er spielte die Musik mit Orgel und Trompete ein, die seither vier Wochen lang Sonntags um 18 Uhr gespielt wurde. Um die 20 bis 25 Leute aus den umliegenden Häusern und dem benachbarten betreuten Wohnen machen mittlerweile mit.

Bad Säckingen Corona legt den Tourismus lahm: Bad Säckingen leidet unter Beschränkungen, hofft aber auf absehbaren Aufwind Das könnte Sie auch interessieren

Auch beim dritten Lied: „Amazing Grace“. Leypoldt stellt sich mittlerweile mit ihrem Mann unten ans Haus. Familie Kettner spielt die Musik ab und überträgt sie mit Lautsprecher. Aus vielen Fenstern dringt dann der Gesang. Damit man sich vorbereiten kann, verschickt Gudrun Drews Einladungen und Übungs-CDs. Sybille Hermann schreibt Noten. Wer moderne Medien mag, bekommt die Musik per Whatsapp. Das Lied „Amazing Grace“ singen sie übrigens mit einem deutschen Text, der Leypoldt sehr passend erscheint. Eine Liedzeile im Text lautet „Wer singt, ist nicht allein.“ Und der Refrain beginnt mit „Nach tiefer Nach, ein neuer Tag“.

Kreis Waldshut Das Klinikum Hochrhein befindet sich bei sinkenden Corona-Fallzahlen auf dem Weg zur Normalität Das könnte Sie auch interessieren

„Das gemeinsame Singen in der Nachbarschaft ist zum Highlight der Woche geworden“, sagt Leypoldt. Es sei schön, wie ein jeder nach dem Singen mit einem Lächeln im Gesicht wieder ins Innere gehe. Schade sei nur, dass man noch nicht wirklich zusammenkommen könne. Aber „wenn das alles vorbei ist und wir wieder zusammensitzen dürfen“, sagt Leypoldt, dann haben sie vor, eine Nachbarschaftsparty zu veranstalten, bei der dann alle Lieder gesungen werden, die man in der Corona-Zeit gelernt hat.