von sk

„Was die Corona-Pandemie dieses Jahr nicht verhindern konnte, das verhindert nun die Natur“, sagte Dieter Wild vom Organisationskomitee (OK) des grenzüberschreitenden Rheinschwimmens. Wegen Hochwasser und der Gefahren für Schwimmer und Mitwirkende müsse man das für Sonntag geplante Rheinschwimmen absagen.

Die Gründe

Am Donnerstag wollte sich das OK abschließend beraten, ob die Veranstaltung stattfinden könne. Nach der Vorhersage des Schweizerischen Bundesamtes für Umwelt sei mit einem weiteren Pegelanstieg zu rechnen und auch die Wassertemperatur von 18,5 Grad sei nicht einladend. Daher habe man sich bereits vor Donnerstag dazu entscheiden, das Rheinschwimmen zu verlegen. Der Startbereich am Inseli und das Ziel beim Ruderclub seien aktuell überflutet und selbst beim Eintritt einer anhaltenden Schönwetterperiode könne man mit keiner sicheren Veranstaltung rechnen, teilte Wild mit.

Der neue Termin

„Bei hoffentlich viel besseren Bedingungen soll das grenzüberschreitende Rheinschwimmen nun am Sonntag, 8. August, im üblichen Rahmen und im üblichen Ablauf stattfinden.“ Das OK sei erleichtert und dankbar, dass der Termin von allen Mitwirkenden mitgetragen werde. So stünden die Rheinrettung Rheinfelden/Schweiz, die DLRG Rheinfelden/Baden, der Ruderclub Rheinfelden/Baden, die Pontoniere Rheinfelden/Schweiz, das THW Lörrach und die Wassersportfreunden Rheinfelden/Baden bereit.