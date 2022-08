von Roswitha Frey

Zwei Klangkörper mit zwei Dirigenten: Wie gut das Zusammenspiel zwischen ihnen funktioniert, davon konnten sich viele Besucher beim Sommerkonzert des Akkordeon-Orchesters Rheinfelden und des Harmonika-Orchesters Schwörstadt am Sonntag auf dem Schulcampus in Rheinfelden überzeugen. Erstmals traten 25 Aktive der Vereine als neue Orchestergemeinschaft auf, abwechselnd geleitet von Daniela Ruta und Dietmar Preuß.

Die Akteure Die Spielgemeinschaft Wie Moderator Christian Hemberger sagte, proben die Akkordeonisten aus Rheinfelden und Schwörstadt seit September 2021 als neue „Spielgemeinschaft“. Zuvor hatten die Rheinfelder eine Spielgemeinschaft mit Maulburg. Wie harmonisch diese Orchestergemeinschaft zusammengewachsen ist, zeigte sich schon im ersten Teil, der von Daniela Ruta dirigiert wurde. Sandy und Henry Sängerin Sandra Williams und ihr Partner Henry Uebel am Piano treten als Duo Sandy & Henry seit 20 Jahren zusammen auf.

Trotz der großen Hitze und dem zeitgleichen EM-Finale im Frauenfußball war der Saal gut gefüllt, als sich die Virtuosen an den Pianoakkordeons, unterstützt von Niklas Endler und Jürgen Endler am Schlagwerk, mit einem bunten Programm von Filmmusik über Tango bis zu Pop- und Rocktiteln nach langer Corona-Pause auf der Bühne zurückmeldeten. Unter dem Titel „Music from Frozen“ verzauberten die Musiker ihre Zuhörer mit einem Medley aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“, präzise und effektvoll zum Dahinschmelzen schön.

Barockes in modernem, temporeichem Klang verpackt, bot das Orchester in einem Arrangement über „Rondo Veneziano“. Mit orientalischen Melodien und sinnlichen Klängen beschworen die versierten Akkordeon-Könner im „Danse Bacchanale“ aus der Oper „Samson und Dalila“ einen berauschenden Wirbel voll Emotion und Farbigkeit herauf. Temperamentvoll war das Spiel bei Shakiras Pop-Stück „Objection“, das wie ein Tango beginnt und nach und nach immer rockiger wird. Wie facettenreich der Klang des Akkordeons sein kann, demonstrierten die Mitwirkenden unter dem Motto „Funky Town“ der Global Kryner, einem Mix aus flottem Pop, Jazz und volkstümlichem Schlager.

Im zweiten Teil übernahm Dietmar Preuß am Dirigentenpult den Posten von Daniela Ruta, beide spielten im Wechsel auch selbst im Orchester mit. Unter Preuß‘ Leitung hoben die Musiker in „Flying“ voller Leichtigkeit förmlich ab. Eindringlich gespielt war das Arrangement aus bekannten Titeln des Blues-Rock-Gitarristen Eric Clapton, darunter auch der tieftraurige Titel „Tears In Heaven“.

Packende Emotionen

Wie geschmeidig und rhythmisch packend sie sich auf die Emotionen und Leidenschaften des Tangos verstehen, bewiesen die Interpreten im Tangoklassiker „El Choclo“ aus dem Jahr 1903. Das war so schmissig gespielt, dass man die tanzenden Paare vor dem geistigen Auge sah. Dass sie die Bühne auch rocken können, führten die Akkordeonspieler in Liedern der US-Band Bon Jovi vor. Mit dem Pophit „Dance Monkey“ zeigte sich die spieltechnisch und klanglich bestens aufgestellte Orchestergemeinschaft in Topform. Das Miteinander der Akkordeonspieler aus Rheinfelden und Schwörstadt funktionierte glänzend, und in den beiden Zugaben führten sie nochmals die Faszination des Akkordeonklangs vor.

Danach hieß es „Bühne frei“ für das Duo Sandy & Henry. Es hatte eine unterhaltsame Reihe von Jazzstandards, Poptiteln, Südamerikanisches und Gospel mitgebracht. Mit ihrer wunderbaren Soul- und Jazzstimme voller Wärme und Gefühl bezauberte Sandra Williams in dem Song „Blue Skies“, den Ella Fitzgerald oft gesungen hat. Leichthändig, rhythmisch akzentuiert und schwungvoll begleitet vom souveränen Pianisten, zog die Sängerin in „Rehab“ von Amy Winehouse mit ihrer Stimme in den Bann. Verführerisch klang ihre Version des berühmten Bossa Nova von Antonio Carlos Jobim, den sie in „The Boy from Ipanema“ umdichtete.

Sandy Williams sang Lieder von Ella Fitzgerald und Amy Winehouse. | Bild: Roswitha Frey

Auch in einer verjazzten Version des Spirituals „Wade in the Water“ zum Mitschnippen faszinierte die Intensität von Sandy Williams‘ Jazzgesang mit bluesiger Note und Power. Auch das zündend-freche „Don‘t touch my Tomatoes“ von Josephine Baker oder das Tangofeeling in „A Night Like This“ brachten Sandy und Henry mit Charme und Verve rüber. Für den New Orleans-Sound in „Down in Honky Tonk Town“ warf sich die Sängerin eine Federboa um die Schultern: Ein Doppelkonzert, das sommerlich gute Laune machte.