von Horatio Gollin

Im Corona-Jahr 2020 ist der Turnverein Rheinfelden (TVR) von einer Austrittswelle verschont geblieben. Eingesparte Übungsleiterentschädigungen und Startgelder kommen den Abteilungen in Form von neuen Sportgeräten zugute.

Bilanz

Coronabedingt verzögerte sich die Hauptversammlung des TVR nicht nur um sieben Monate, auch auf die Einladung externer Gäste wurde verzichtet. Ina Heidemann, Vorsitzende Verwaltung, führte aus, dass sich der Vorstand nach dem Frühjahrslockdown 2020 Gedanken machte, wie der Trainingsbetrieb trotz Pandemie ermöglicht werden könne. Dann kam allerdings der Lockdown im Herbst. Im August 2020 wurden die Räume der Goethehalle aufgeräumt und neue Schränke angeschafft. Kritisch erachtete Heidemann, dass nur fünf der 22 Abteilungen eine Abteilungsleitung haben.

Das Training

„Ich kann nicht viel vom Sportbetrieb berichten“, stellte Thomas Rist, Vorsitzender Sport, fest. 2020 war durch Absagen von Wettkämpfen und das Aussetzen des Trainingsbetriebs gekennzeichnet. Nur das Sportfest konnte stattfinden. Erst im Mai 2021 konnte das Training wieder aufgenommen werden, zunächst in Kleingruppen von einem Trainer mit vier Kindern. Seitens der Eltern hätte es viel Verständnis gegeben, weshalb es zu keiner großen Austrittswelle gekommen sei.

Ärger über Trainingszeiten

Weitere Lockerungen gab es im Juni 2021. Die Trainingszeiten wurden allerdings nicht – wie mit dem Stadtsportausschuss besprochen – vergeben, sondern vom städtischen Amt für Gebäudemanagement nach dem „Windhund-Prinzip“, kritisierte Rist. Darunter litten die Volleyball- und Fechtabteilung, erklärte er.

Absagen und Zukunftspläne

Auch bei Veranstaltungen gab es 2020 Absagen. So mussten das Sparkassen-Spielfest und der Herbstball ausfallen und auch 2021 werden diese Veranstaltungen nicht angeboten. Heidemann hielt aber fest, dass 2022 und 2023 für beide Ereignisse schon Termine feststehen. Für den kommenden Dezember ist ein Nikolausturnen für die Vereinskinder geplant. Auch für das 2023 stattfindende Jubiläumsfest zum 125-jährigen Bestehen wurde ein Termin vorgemerkt. Im Januar 2023 soll das Jubiläum mit einem offiziellen Festakt im Campus begangenen werden. Das weitere Begleitprogramm steht noch nicht fest.

Wahlen Bei der Hauptversammlung des Turnvereins Rheinfelden gewählt wurden Klaus Romeike als Vorsitzender Veranstaltung, Gabi Rist als Kassiererin, Svenja Held als Beisitzerin Kinder und Jugend, Dorit Hellmich als Beisitzerin Geräteturnen, Lu Liu-Zamfir als Beisitzerin Fechten, Susi Hein als Beisitzerin Catering und Detlef Fath als Beisitzer zur besonderen Verwendung.

Aufgrund entfallener Startgebühren und Übungsleiterentschädigungen wurden 2020 rund 19.000 Euro eingespart, mit denen neue Sportgeräte angeschafft wurden, führte Kassiererin Gabi Rist aus. Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen, der Vorstand wurde einstimmig entlastet und der Haushalt für 2021 einstimmig verabschiedet. Heidemann kündigte an, dass sie sich nach 16 Jahren im Amt für die 2022 anstehende Wahl zum Vorstand Verwaltung nicht mehr aufstellen lassen wird. Während der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, dass vermehrt digitale Formate wie digitale Vorstandstreffen oder digitale Trainingsmöglichkeiten gebraucht werden, wofür sie aber nicht die Richtige sei.

Erfolgreicher Athlet

Eine Ehrung für seine sportlichen Leistungen im Jahr 2020 erfuhr Piet Hellmich von der Abteilung Geräteturnen. Sein Trainer Sandro Dathe führte aus, dass der 18-Jährige schon mit 14 und 16 Jahren gute Platzierungen im Deutschland-Cup erreichte. 2020 belegte Hellmich den fünften Platz bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft und qualifizierte sich damit für die Deutsche Jugendmeisterschaft, wo er den 16. Platz erzielte. 2021 turnt Hellmich erstmals in der zweiten Bundesliga. Als Ziel hat sich Hellmich die Teilnahme in der ersten Bundesliga gesetzt. Für das Ehrenmitglied Marko Strittmatter sangen die Mitglieder ein Ständchen, da er an diesem Tag seinen 81. Geburtstag feierte.