von Horatio Gollin

Der Bau- und Umweltausschuss beriet in seiner jüngsten Sitzung über die Vergabe der Rohbauarbeiten fürs zentrale Feuerwehrgerätehaus. „Die schlechten Nachrichten darf ich überbringen“, meinte Werner Wohner, der Amtsleiter des städtischen Gebäudemanagements. Nach der Ausschreibung zeichnet sich eine Kostensteigerung von 14 Prozent gegenüber der Planung vom Juni 2020 ab. Die Firma Schleith aus Rheinfelden hatte als günstigster von fünf Bietern ein Angebot von 5,08 Millionen Euro (brutto) abgegeben.

Wohner führte die Kostensteigerung auf die allgemein steigenden Baukosten im Jahr 2021 zurück. „Wir rechnen auch bei anderen Gewerken mit ähnlichen Kostensteigerungen“, sagte Wohner. Im Rathaus werden die Leistungsverzeichnisse auf weiteres Einsparungspotential überprüft. Der Ausschuss beschloss einstimmig die Vergabe der Rohbauarbeiten an die Firma Schleith. Mit den Arbeiten soll es im März losgehen.

Die Bahnhofstraße In der Eichamt-, Kronen-, Emil-Frey- und Degerfelder Straße sollen Kanalsanierungsarbeiten durchgeführt werden. Der Bau- und Umweltausschuss beschloss einstimmig, den Auftrag an den günstigsten Bieter, Firma Jeschke Umwelttechnik aus Stutensee, für 87.000 Euro zu vergeben. Für den dritten Bauabschnitt und der damit verbundenen Straßensanierung in der Bahnhofstraße in Herten hatte die Firma Bau GmbH, die schon für die ersten zwei Bauabschnitte beauftragt worden war, das günstigste Angebot abgegeben. Der Ausschuss beschloss einstimmig, die Arbeiten an die Firma aus Herrischried für 450.000 Euro zu vergeben. Die Arbeiten sollen von Mai bis September dauern.

Katarina Pfaff, Leiterin der Technischen Abteilung im Gebäudemanagement, informierte darüber, dass für die Erweiterung der Fridolinhalle um einen Kulturraum zwischenzeitlich die Gewerke Außenanlagen, Fliesenarbeiten und die Küche beauftragt wurden. Das veranschlagte Budget von 1,1 Millionen Euro für die Gesamtmaßnahme werde voraussichtlich nur um 4000 Euro überschritten, während im August 2021 noch mit einer Überschreitung von 27.000 Euro gerechnet wurde.

Bei der Erweiterung des Kindergartens Bienenkorb um eine Gruppe und der Sanierung des Turnraums wird mit einer Überschreitung des Budgets von 954.000 Euro um 4500 Euro gerechnet. Die Vergabe der Gewerke steht noch aus. Aufgrund von Lieferengpässen verzögert sich der Abschluss der Arbeiten ins zweite Quartal des Jahres. Die Eröffnung der neuen Gruppe ist für September geplant. Finanziell erfreulich stellt sich die Schlussabrechnung für die Pumpensanierung im Freibad dar, erklärte Pfaff. Für den Austausch von elf Umwälzpumpen Anfang 2021 waren 190.000 Euro veranschlagt worden, die Schlussrechnung beläuft sich auf 216.000 Euro (brutto). Die Maßnahme wird durch den Bund mit rund 86.000 Euro gefördert.

Pfaff informierte auch über die geplante Dach- und Fassadensanierung der Fécamphalle. Das Flachdach über der Dreifachhalle werde durch ein Satteldach ersetzt, die anderen Flachdächer bleiben erhalten. Die Fensterflächen sollen durch eine Isolierverglasung ersetzt werden. Die Einrichtung einer Photovoltaikanlage zur Versorgung der Halle und des Georg-Büchner-Gymnasiums mit Strom soll vorbereitet werden, erklärte Pfaff. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro. Eine Förderung in Höhe von 420.000 Euro wurde beantragt. Eine Zu- oder Absage soll im Mai erfolgen. Der Ausschuss empfahl einstimmig dem Gemeinderat, die Generalsanierung der Fécamphalle zu beschließen.