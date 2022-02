von Verena Pichler

Es sei ärgerlich, aber nicht zu ändern, sagte Tiefbauamtschef Tobias Obert am Montag im Hauptausschuss: Die Stadt Rheinfelden muss den Gemeinderat um die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 84.000 Euro bitten.

Dieser Betrag fehlt in der Ablösesumme für eine Ampel und eine Abbiegespur ins Gewerbegebiet Sengern, welche die Stadt an das Land, respektive an das Regierungspräsidium (RP) zahlen muss. „Eigentlich hatten wir die Maßnahme gut abgeschlossen“, erläuterte Obert. Knapp 192.000 Euro günstiger als geplant sei die Erschließung des Gebiets in Herten abgeschlossen worden. Bei der Übertragung der Haushaltsmittel von 2020 auf 2021 sei jedoch die Schlussrechnung ans RP in Höhe von 264.000 Euro nicht berücksichtigt worden. „Das ist irgendwie hinten durch gefallen“, so Obert.

Nach Berücksichtigung der eingesparten 190.000 Euro bleibt noch ein Betrag von 72.000 Euro, den die Stadt nun außerplanmäßig zuschießen muss. Hinzu kommt eine Rechnung von 11.000 Euro für die Beschilderung der neuen Kreuzung. „Wir haben gar keine Wahl, die Rechnung ist ja da“, meinte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. CDU-Rat Eckhart Hanser wollte wissen, warum die Stadt überhaupt Geld ans RP zu zahlen habe. Dies, so Obert, erkläre sich mit dem Mehraufwand in Wartung und Pflege der Ampel und der Abbiegespur. Als Zeitraum wurden 20 Jahre festgesetzt.

Einsparungen an anderer Stelle

Gedeckt werden kann die überplanmäßige Ausgabe durch Mittel, die beim zweiten Bauabschnitt der Sanierung Hardtstraße nicht gebraucht wurden. Statt wie ursprünglich geplant einen Vollausbau dieser Straße vorzunehmen, wurde lediglich eine neue Fahrbahndecke auf die alte aufgebracht. Grund waren die nicht zu kalkulierenden Kosten, die wegen des dioxinhaltigen Aushubs auf die Stadt zugekommen wären.

Für Gustav Fischer (SPD) war es unverständlich, wie das Amt eine solche Summe vergessen könne. „Verstehe ich Sie aber richtig, dass die Hardtstraße jetzt endgültig fertig ist?“, wollte Fischer mit Verweis auf die Anwohner wissen. Die Straße, so Tobias Obert, sei aus Sicht des Tiefbauamts für die nächsten Jahre „so in Ordnung“. „Dass aber nicht irgendein Versorger sie wieder aufmacht, kann ich Ihnen nicht versprechen“, ergänzte der Tiefbauamtsleiter. Der Hauptausschuss stimmte der überplanmäßigen Ausgabe zu.