von Dora Schöls

Im Juli 2020 hatte die Hertener Ärztin Judit Méhész ihre Praxis am Standort geschlossen, in diesem Zusammenhang wollte auch Apothekerin Andrea Schiewe nicht mehr weitermachen. Also entschlossen sich Hoch und von Gernler, bis dahin angestellt bei Schiewe, die Apotheke zum 1. Oktober 2020 zu übernehmen. Seither hat sich wenig verändert, die Verwaltung ist weiter auf der Suche nach einem neuen Arzt für den größten Rheinfelder Ortsteil. „Am Thema Hausarztpraxis sind wir weiterhin dran, Berichtenswertes hierzu gibt es derzeit nicht“, sagt Ortsvorsteher Frank-Michael Littwin auf Nachfrage.

Rheinfelden-Herten Die beiden Angestellten der Rabenfelsapotheke in Rheinfelden-Herten übernehmen die Nachfolge ihrer Chefin Andrea Schiewe Das könnte Sie auch interessieren

Es sei eben nicht einfach, Ärzte zu finden, sagt Apothekerin Kathi von Gernler. Sie selbst sei „nicht so optimistisch“, dass man für Herten jemanden findet. Gerade für die älteren Bewohnerinnen und Bewohner sei es „schon sehr blöd“, dass sie für einen Arzttermin nun immer nach Rheinfelden fahren müssen. Die Mitarbeitenden der Apotheke versuchen das aufzufangen, indem sie Krankenkassenkarten bei den Menschen abholen, dann die Rezepte bei den Ärzten und diese dann zu den Kunden bringen. Aber auch für die Apotheke sei die geschlossene Arztpraxis nicht optimal: „Wir merken das schon.“

Der Hintergrund Die Ärztin Judit Méhész hat im Juli 2020 ihre Praxis in Herten geschlossen und aus privaten Gründen die Region verlassen. Weil sie ohne Praxis am Standort um die Zukunft der Apotheke fürchtete, wollte die Apothekerin Andrea Schiewe ihr Geschäft aufgeben. Also haben die bisher angestellten Apothekerinnen Kathi von Gernler und Mareike Hoch beschlossen, die Apotheke zum 1. Oktober von ihrer Chefinzu übernehmen. Mareike Hoch arbeitet seit 2015 in der Rabenfelsapotheke, Kathi van Gernler seit 2014.

Wie stark sich das im Umsatz spiegelt, könne sie nicht genau sagen, so von Gernler, weil in ihrem Jahr als Mitinhaberin noch so viel anderes hinzukam. Durch Corona seien weniger Menschen etwa mit einer Erkältung zum Arzt gegangen. Dann kam auch noch die Kanalsanierung hinzu, während der die Bahnhofstraße teilweise gesperrt ist. „Die Leute fahren nicht mehr vorbei und können auch nicht parken.“ Das koste die Apotheke 20 bis 30 Kunden am Tag.

Personalmangel als Problem

Ein großes Problem ist zudem der Personalmangel. Schon seit anderthalb Jahren – also auch schon bevor Hoch und von Gernler die Apotheke übernommen haben – hat diese samstags geschlossen. Sie seien zwar insgesamt acht Mitarbeitende und eine Auszubildende, so von Gernler. Aber nur eine Kraft arbeite Vollzeit. Die anderen hätten Familie, seien nebenbei noch in einer Weiterbildung oder sogar ganz in Elternzeit. Eine Kollegin komme zwar im Herbst aus der Elternzeit zurück, sie selbst werde aber nun auch bald wieder in Elternzeit gehen, so von Gernler.

Waldshut-Tiengen Auf den Spuren der letzten Ruhestätten am Rheinknie Das könnte Sie auch interessieren

Nur eine Kraft mehr würde schon helfen, sodass man den Samstag wieder öffnen könnte. Seit sie die Apotheke übernommen haben, seien sie auf der Suche. Seither hätten sich ein Apotheker und zwei Pharmazeutisch-Technische Assistentinnen (PTA) auf die Ausschreibungen gemeldet.

Rheinfelden Seit 50 Jahren gibt es den Organspendeausweis – aber nicht jeder hat ihn in der Tasche Das könnte Sie auch interessieren

„Ein kleines bisschen entspannt“ habe sich die Lage dann tatsächlich im April, da konnte sie eine PTA gewinnen – über einen Aushang an der Apotheke. Die neue Kollegin sei zuvor nach Weil am Rhein gependelt, wohne aber in Herten. Insgesamt sei es aber nicht einfach, PTA oder Apotheker zu finden. Es gebe nicht viele Ausbildungs- und Studienplätze, zudem gingen am Hochrhein viele in die Industrie oder in die Schweiz zum Arbeiten. Da die beiden Inhaberinnen kleine Kinder haben, bräuchten sie auch möglichst flexibles Personal. „Die Apotheke hat bis 18.30 Uhr offen, das deckt kein Kindergarten ab.“

Und die Fachkräfte könnten sich die Stellen aussuchen: Als sie selbst wegen der Arbeit ihres Mannes nach Rheinfelden gezogen ist, habe sie zehn Bewerbungen geschrieben – und zehn Zusagen bekommen, so von Gernler. Aktuell könne die Rabenfelsapotheke so weitermachen. „Aber wir müssen abwarten, wie es nächstes Jahr läuft, wenn sich das alles wieder normalisiert.“