von Maja Tolsdorf

Die Sanierung der Fécamphalle ist eine der größten Investitionen der Stadt für die kommenden Jahre. 2,5 Millionen wurden dafür veranschlagt, mit 450.000 Euro wird die Maßnahme vom Land gefördert. Ende Juli hat mit der Dachsanierung die erste Bauphase begonnen. Nach knapp drei Wochen ist die Hälfte der Arbeiten erledigt. Deshalb rechnen die Verantwortlichen damit, diese pünktlich zum Ende der Sommerferien abschließen zu können.

Werner Wohner, Amtsleiter des Gebäudemanagements der Stadt, zeigt sich erfreut über den Beginn der Sanierungsarbeiten am Dach: „Da hat es seit gut 25 Jahren reingeregnet.“ Immer wieder sei versucht worden, die Halle aus den 1960er Jahren durch Reparaturen für Schulen und Vereine in Betrieb zu halten. Dass dies auch für die Handwerker auf Dauer unbefriedigend gewesen sei, erklärt Andreas Trüby von der gleichnamigen Blechnerei: „Wir haben ja gesehen, dass es nicht lange dauert, bis die nächste Reparatur anfällt.“

Vor acht Wochen musste die Halle denn auch aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Insgesamt seien vier Sanierungen in den vergangenen 40 Jahren zusammengekommen. Alle zehn Jahre habe man die Folien der Oberlichter oder die Dachabdeckung saniert. Eine Schwachstelle seien die 40 Kuppeln für die Oberlichter gewesen. Über sie konnte nicht nur Wasser eindringen, sondern jede einzelne habe laut Wohner die Dachhaut geschwächt.

Die Fécamphalle bekommt in der erste Bauphase ein neues Dach. Eine Hälfte ist schon neu eingedeckt. | Bild: Maja Tolsdorf

Deshalb hätten die Planer nun ein System gewählt, das nachhaltig und energieeffizient sei. Um die vielen Fehlstellen durch viele Oberlichter zu vermeiden, gebe es künftig ein Lichtband im Dach mit Rauch- und Wärmeabzugsanlage. Sprich: Das Lichtband kann auch geöffnet werden. Hauptsächlich für mehr Sicherheit, falls es brennt. Bei der Wärmedämmung und Blechabdichtung werde laut Trüby mit Sandwichelementen gearbeitet: also oben und unten Blech, in der Mitte dann 16 Zentimeter Dämmmaterial.

Sanierung Fécamphalle Die Halle aus den 60er Jahren wird in zwei Bauphasen saniert. Die erste Bauphase betrifft das Hallendach und kostet 700 000 Euro. Bis Schulbeginn sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Die zweite Bauphase erfolgt im Sommer 2023. Dann werden Fenster und Fassade der Halle saniert. Die komplette Sanierung wird mit 2,5 Millionen Euro veranschlagt.

Bei der Ausschreibung des ersten Gewerks habe man „noch Glück gehabt“, wie Wohner sagt. Er zeigte sich bei der Besichtigung des Dachs erfreut darüber, dass bei der ersten Bauphase Rheinfelder Firmen den Zuschlag erhalten hatten, nämlich die Arbeitsgemeinschaft Studinger-Trüby. Die Firmen hätten sich zudem an die Kostenschätzung vom November/Dezember 2021 gehalten. Das Material für das Dach habe man zudem für mittlere Preise bekommen, wie Andreas Trüby erklärt. Als Handwerker-Arbeitsgemeinschaft hätten sie Einfluss auf die Preise des Großhandels nehmen können, aber auch wegen des Auftragsvolumens. Immerhin umspannt das Hallendach 1600 Quadratmeter. 700.000 Euro wird die Dachsanierung am Ende kosten.

Im zweiten Bauabschnitt während der Sommerferien 2023 sollen dann Fenster und Fassade saniert werden. Ausgeschrieben werden die Arbeiten für jede Bauphase einzeln, so ist die Ausschreibung für die zweite Bauphase im Frühjahr des kommenden Jahres geplant. Bezüglich weiterer Preissteigerungen und der Lage am Handwerksmarkt sagt Wohner: „Es ist ein Blick in die Glaskugel, aber ich glaube, dass die Handwerker dann froh über gute Aufträge sind.“

Denn der Amtsleiter glaubt, dass öffentliche Hand und Privatleute auch weiterhin zurückhaltend investieren müssen. Trotzdem wäre eine Ausschreibung für die Gesamtsanierung keine Alternative für die Stadt gewesen. „Das könnten wir gar nicht leisten“, sagt Wohner. Schließlich solle die Sanierung der Fécamphalle möglichst ohne Schließung der Halle erfolgen. Deshalb sollen beide Bauphasen während der Sommerferien, in diesem und im kommenden Jahr, erledigt werden. „Wir haben hier Schüler und Vereine, die auf die Hallennutzung angewiesen sind“, sagt Wohner.