von Verena Pichler

Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sind in Rheinfelden diverse Flyer verteilt worden, die sich kritisch mit den Corona-Maßnahmen der Regierung auseinandersetzen und die Gefahr, die von dem Virus ausgeht, abstreiten. Bei der Polizei sowie der Zeitung sind einige Meldungen eingegangen, bei der Stadt bisher noch nicht.

Zitate von Impfgegnern

Auf einem Flyer, welcher über die Weihnachtstage und kurz vor dem deutschlandweiten Impfstart am 27. Dezember verteilt wurde, steht: „Ihre Covid-19-Impfung ist bald verfügbar. Haben Sie sich schon informiert?“ Öffnet man den Flyer, finden sich diverse Zitate von Impfgegnern sowie Links zu Homepages verschiedener Vereinigungen, die die Maßnahmen gegen das Virus anzweifeln.

Kreis Waldshut Querdenker: Bevor die Krankenhäuser nicht überfüllt sind, glauben sie an keine Pandemie Das könnte Sie auch interessieren

Als Urheber wird Malte Wendt, wohnhaft in St. Peter, angegeben. Mit dem erklärten Corona-Skeptiker hatten wir im August ein Gespräch geführt, als die Corona-Demo in Berlin für Schlagzeilen sorgte. Gegenüber der Zeitung bezeichnete Wendt die Medien als gleichgeschaltet. Die Republik habe wegen Corona eine kollektive Panik ergriffen, der in einer Massenpsychose auch hochdekorierte Wissenschaftler erlegen seien, behauptete er.

Corona Fünf Irrtümer, an denen viele Corona-Skeptiker eisern festhalten Das könnte Sie auch interessieren

Ein weiterer Flyer, der über den Jahreswechsel in Briefkästen von Warmbachern gelandet ist, stammt von der Vereinigung „Ärzte für Aufklärung“, der nach eigener Aussage rund 2000 Unterstützer angehören. Das Coronavirus sei ein Erkältungsvirus, die Maßnahmen der Regierung erfolgten auf „nichtssagenden Grundlagen“, heißt es unter anderem darauf.

Wer konkret hinter der Einwurfaktion in Rheinfelden steckt, konnte bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung gebracht werden.

Warnung vor Inhalten

Laut Polizeisprecher Jörg Kiefer kam es im Kreis zuletzt häufiger zu Meldungen von Bürgern, die sich an den Flyern störten. Verboten ist das Verteilen per Briefkasten aber nicht, „ohne den Inhalt zu bewerten“ wie Polizeisprecher Jörg Kiefer auf Nachfrage erklärt. Eine Leserin aus Warmbach ist der Ansicht, dass man die Bevölkerung vor den Inhalten dieser Flyer warnen müsse, „dass es sich hier lediglich um die Meinung von einzelnen handelt und der Inhalt alles im Zusammenhang mit Corona leugnet und verharmlost“. Beim Leiter des städtischen Ordnungsamts, Dominic Rago, sind bisher noch keine Meldungen über die Flyer eingegangen. Auch er sieht keine rechtliche Handhabe gegen die Wurfaktion. Inhaltlich sei der Flyer von der Meinungsfreiheit gedeckt.