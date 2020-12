von Hrvoje Miloslavic

Corona-Lockdown sowie Abstands- und Hygieneregeln greifen massiv in den Alltag der Menschen ein. Davon nicht unberührt bleiben die verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die gerade das Prinzip von Gemeinschaft und menschlicher Nähe als zentrales Moment der Spiritualität begreifen. Doch nicht nur die Absage von Gewohntem und Vertrauten, sondern corona-konforme Kreativität prägt die Weihnachtsvorbereitungen der römisch-katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Rheinfelden.

Veränderungen wird es geben, wie im Rahmen eines Pressegespräches mit Pfarrer Joachim Kruse von der evangelischen Christusgemeinde, Pfarrerin Beatrix Firsching von der evangelischen Paulusgemeinde sowie Pfarrer Andreas Brüstle und Pastoralreferentin Simone Zimmermann von der katholischen Pfarrei St. Josef deutlich wird. Pfarrerin Firsching stellt klar: Größere Menschenansammlungen, Glühweinausschänke, das Beisammensein nach Gottesdiensten – so manche gewohnte Art der Begegnung werde entfallen.

Kleinere Gruppen, Lüften von Räumen und Veranstaltungen „im Schichtbetrieb“ würden stattdessen die Feiertrage prägen, so die Pfarrerin. Auch ihm falle es nicht leicht, auf das „Gemeinschaftsgefühl voller Kirchen“ zu verzichten, ergänzt Pfarrer Kruse. Denke man jedoch an die komplette Schließung etwa von Kinos oder der Gastronomie, so sei er froh, dass „es den Kirchen überhaupt möglich ist, die Weihnachtbotschaft verkünden zu können.“ Einen positiven Nebeneffekt bestätigen beide Konfessionen. „Corona hat durchaus Kreativität freigesetzt“, betont Pastoralassistentin Zimmermann. Die Suche nach pandemie-konformen Lösungen habe letztlich den Blick für andere Zielgruppen und alternative Veranstaltungen geöffnet, fügt sie hinzu.

„Das kommt ja gar nicht in die Tüte“, könnte der Kommentar zur drohenden Absage des Weihnachtsfestes in diesem Jahr lauten. Es ist jedoch der Titel einer ersten Aktion der Pfarrei St. Josef. In Anlehnung an ein ähnliches Angebot zum diesjährigen Osterfest können beim Pfarrbüro drei unterschiedliche, für verschiedene Altersgruppen geeignete Weihnachtstüten kostenlos bestellt werden. Ein weiteres Angebot in der Adventszeit ist das Weihnachtsfenster am Pfarreizentrum in der Friedrichstraße. Von Miriam Hake und Kassian Burster-Hake gestaltete Figuren erzählen in fünf Szenen die Geschichte rund um die Geburt Jesu.

Verknüpft ist die künstlerische Gestaltung mit einem Rätselspiel „für kleine und große Entdecker“. Ebenfalls ganz im Sinne der Pandemieschutzkonzeption ist eine Freiluftkrippe auf dem Kirchplatz St. Josef. Übergroße Krippenfiguren, die von Holger Rübsam aus Nordschwaben mit der Kettensäge aus einem Holzstamm geschaffen wurden, werden zu sehen sein. Zur authentischen Krippenatmosphäre werden lebende Schafe beitragen. Auf Sicherheit werde großer Wert gelegt, versichert Pfarrer Brüstle. Die Gestaltung, so auch die Markierung von Wegen und Abstandsmarken, liegt in der Verantwortung von Diakon Michael Schmidt. Komplettiert wird das auf Abstand und Sicherheit geeichte Gesamtkonzept von digitalen Impulsen, die als Videoclip über den Youtube-Kanal und die Homepage der katholischen Pfarrei zur Verfügung gestellt wird.

Kirchenbelegung Beide Kirchengemeinden weisen auf ihre Organisation zur Kirchenbelegung hin. Die erforderliche Anmeldung zu den Gottesdiensten mit jeweils begrenzter Teilnehmerzahl kann online oder telefonisch erfolgen. Nähere Informationen zu den Angeboten der Kirchengemeinden, Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sowie zur Anmeldung zu den Gottesdiensten im Internet (www.evangelisch-in-rheinfelden.de sowie www.kath-rheinfelden.de).

Wer auf ein Krippenspiel nicht verzichten will, wird an Heiligabend auf das Gelände des Kindergartens neben der Christuskirche geladen. Um 15, 16 und 17 Uhr finden drei Aufführungen mit 35 jungen Akteuren statt. Zu hören sein werden dabei traditionelle Weihnachtslieder. Eine Homestory auf der Homepage informiert über die Probearbeiten. Alternativ kann ein Krippenspiel der Johannesgemeinde online angesehen werden. In der Christuskirche wird Pfarrer Kruse an Heiligabend um 18 und 19 Uhr die Christvesper halten. Die musikalische Gestaltung übernimmt eine Singgruppe der Kantorei. Die Christmetten mit Pfarrerin Firsching finden um 22 sowie um 23 Uhr statt. Musikalisch begleiten werden die erste Mette die Sopranistin Eva-Maria Hofheinz und Rainer Marbach am Klavier. In der zweiten Mette wird eine Gruppe der Young Voices zu hören sein.