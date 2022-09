von Erika Bader

Das Jahr 2020 stand für die Volkshochschule Rheinfelden unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Der Jahresbericht, der von der Leiterin Veronika Plank in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag vorgestellt wurde, legt die harten Fakten auf den Tisch: Weniger Kurseinheiten, weniger Kooperationen mit den Rheinfelder Schulen, weniger Angebote im Sommerferienprogramm der Stadt Rheinfelden. Doch das Corona-Jahr brachte der Volkshochschule auch die notwendige Veränderung hin zum Digitalen.

„Das Corona-Jahr war für uns eine Herausforderung – 2020 war ein Riesenumbruch hin zum Digitalen“, sagte Veronika Plank vor dem Gemeinderat. 2019 hatte die VHS Rheinfelden noch keine Onlinekurs-Angebote. 2020 dann die Revolution: Notgedrungen, weil soziale Kontakte direkt nicht mehr auf persönlicher Ebene möglich waren, stampfte die Bildungseinrichtung mehr als 370 digitale Unterrichtseinheiten aus dem Boden. „Sie haben auf die Bedürfnisse der Menschen reagiert“, attestierte Karin Reichert-Moser (FW). „Wir haben auch von diesem Schritt profitiert. Wir nehmen seitdem als Bildungseinrichtung auch selbst Sitzungen online wahr und fahren nicht mehr so oft vor Ort“, so Plank. Im aktuellen Semester werden neben Sprach- und Fotokursen auch zahlreiche Livestreams angeboten.

Für das Geschäftsjahr 2020 kann die VHS einen Jahresgewinn von rund 81.800 Euro ausweisen. Im Vergleich: 2019 belief sich dieser noch auf rund 20.500 Euro und im Jahr 2018 verzeichnete die VHS einen Gewinn von rund 18.900 Euro. Der finanzielle Ausreißer nach oben ist allerdings nur ein kurzfristiges Hoch, wie die Leiterin versicherte. Denn zahlreiche Zuschüsse sorgten für den erfreulichen Geldsegen 2020. Rund 54 Prozent der Einnahmen wurden durch Zuschüsse generiert. Neben den Zuschüssen durch die Stadt Rheinfelden in Höhe von rund 277.000 Euro und dem Landeszuschuss von rund 109.000 Euro gab es pandemiebedingt einen Geldsegen in Höhe von 50.000 Euro in Form des Corona-Zuschusses. Obendrauf kam ein Zuschuss des Regierungspräsidiums in Höhe von rund 84.800 Euro – dabei handelte es sich um eine Nachzahlung für das Abendgymnasium aus dem Jahr 2018.

Ohne die Bezuschussung der VHS könnte die Bildungseinrichtung ihren Betrieb allerdings nicht aufrecht erhalten. Alleine die Personalausgaben schlugen im Jahr 2020 mit rund 607.000 Euro zu Buche.