Rheinfelden vor 18 Minuten

Corona-Lockerungen ermöglichen wieder Kulturveranstaltungen

Mit dem weiteren Fallen der Corona-Zahlen eröffnen sich auch in Rheinfelden neue Freiheiten. In der Stadtbibliothek fällt die Begrenzung der Zahl der Besucher weg. Auch Kulturveranstaltungen in Innenräumen werden wieder möglich.