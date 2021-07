von Dora Schöls

Die Kindergärten in Rheinfelden haben mit Personalmangel zu kämpfen – das zeigt sich aktuell in der Kita Bienenkorb in Karsau. Dort sind derzeit zwei Fachkräfte erkrankt, zwischenzeitlich waren jedoch acht Erziehende krank, inklusive der Leitung. Das bestätigt Chantal Hommes-Olaf, Sprecherin der Stadt, auf Nachfrage. Der Gesamtelternbeirat will sich für ein Konzept zur Fachkräftegewinnung engagieren.

Im Gespräch verwies Roger Leisinger, Vorstand im Gesamtelternbeirat (GEB) und auch im Beirat der Kita Bienenkorb, darauf, dass die Erziehenden dieser Kita derzeit mit vielen Krankheitsfällen zu kämpfen haben. Acht Mitarbeitende seien krank, so Leisinger. Für die Krippenkinder werde zudem kein Mittagsschlaf mehr angeboten – die Erzieherinnen und Erzieher seien an der Belastungsgrenze. Und für Eltern sei das ein Problem, weil die Betreuungszeiten in der Kita verlässlich sein müssen, so Leisinger.

Konzept für Personalsuche

Der Gesamtelternbeirat will deshalb gemeinsam mit der Stadt ein Konzept entwickeln, wie mehr Erziehende für die Rheinfelder Kitas gewonnen werden können. Dabei will er vor allem auf mehr Netzwerkarbeit und auf eine finanzielle Entlastung der Erziehenden bei ihren eigenen Kita-Gebühren setzen, ebenso wie auf eine zeitliche Entlastung durch eine Deckelung der Stunden oder einen Bonus bei Überstunden. „Das ist doch ein systemrelevanter Beruf, aber er wird nicht anständig bezahlt“, so Leisinger. „Wir müssen als Gesellschaft in unsere Kinder investieren.“

Die Stadt bestätigt, dass tatsächlich acht Fachkräfte fehlten – allerdings nur an einem Öffnungstag. Seit dieser Woche habe sich der Krankenstand auf zwei Fachkräfte minimiert. In der Kita Bienenkorb arbeiten 18 Erzieherinnen, ein Erzieher, drei Auszubildende und eine Freiwillige. Krankheitsbedingt gebe es derzeit auch längere Ausfälle. Auch sei es richtig, dass die Leitung sowie die stellvertretende Leitung erkrankt sind. Ein Erzieher habe die Einrichtungsleitung übernommen „und erfüllt diese Aufgabe sehr gewissenhaft“. Weiterhin seien zwei Stellen vakant – hier liefen bereits Gespräche für eine Besetzung, so Hommes-Olaf.

Demzufolge hätten auch schon Öffnungszeiten reduziert werden müssen und Ganztagsbetreuungen in Angebote der verlängerten Öffnungszeiten umgewandelt. Es gebe jedoch klare Vorschriften zum Mindestpersonalschlüssel, die zu jedem Zeitpunkt eingehalten worden seien.

Die Situation der Karsauer Kita zeige jedoch, dass die pädagogischen Fachkräfte – wie in allen anderen Kitas bundesweit – am Limit sind und Entlastung benötigen. „Täglich gibt es neue Herausforderungen zu organisieren und die Kinder emotional aufzufangen.“ Schließlich bedeute die Pandemie mit den Hygienevorschriften und Quarantäneanordnungen vor allem Stress und Einschränkungen für die Kinder. „Hohe Krankenstände sind daher leider eine logische Konsequenz.“