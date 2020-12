von Verena Pichler

Mit wenig Geld etwas Schönes gestalten – das wird die Aufgabe hinsichtlich des Jubiläums 100 Jahre Stadterhebung sein. Wie berichtet, geht die Stadt Stand heute von einem Jubiläumsbudget in Höhe von 20.000 Euro aus, da die nächsten beiden Haushalte extrem belastet sein werden.

Das damit aber das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, machte die Diskussion im Hauptausschuss deutlich. Und: Die Zuversicht, ein gelungenes Programm auf die Beine zu stellen, speist sich auch aus dem Wissen um das große kreative Potenzial in der Stadt.

Angespannte Finanzlage

Als Henrike Fuder im Mai als neue Kulturamtsleiterin der Stadt begann, stand noch die Summe von 750.000 Euro – verteilt auf drei Haushaltsjahre – fürs Jubiläum 2022 im Raum, wie sie in der Sitzung erinnerte. Durch die höchst angespannte Finanzlage stehen Stand heute 20.000 Euro zur Verfügung. „Was kann man damit machen?“, stellte Fuder die Kernfrage, um sie gleich zu beantworten. „Wir werden etwas Schönes daraus basteln.“ Denn bei diesem Budget wird es nicht bleiben, auch das Kulturamt wird Mittel aus den eigenen Haushaltsansätzen beisteuern. Etwa für den zweiteiligen Jubiläumsband, den der Arbeitskreis Geschichte des Vereins Haus Salmegg seit 2017 vorbereitet. Bereits 2019 wurde dem Verein mündlich eine Förderung in Höhe von 5000 Euro zugesichert. „Das Geld für die Bücher ist sicher“, so Fuder.

Zudem soll mit Kooperationspartnern und Sponsoren gearbeitet werden. „Wir haben bereits mehrere Gespräche mit Unternehmen geführt, die jedoch um Vertraulichkeit gebeten haben“, erklärte Bürgermeisterin Diana Stöcker. Mit Spenden könnten beispielsweise geschichtliche Ausstellungen im Haus Salmegg finanziert werden.

Am Rande der Lächerlichkeit

Paul Renz (CDU) rief in Erinnerung, dass 2017 sogar ein Ansatz von 850.000 Euro im Gespräch gewesen war. „Wobei wir immer dafür waren, bei 500.000 Euro zu deckeln“, so Renz für seine Fraktion. Angesichts der neuen Lage, werde man sich mit konkreten Ansätzen beschäftigen müssen. Er stelle sich ein Jubiläum „von Bürgern für Bürger“ vor. Dafür seien auch die Schulen oder Vereine wichtig. An diesem Punkt setzte auch Gustav Fischers Kritik an. Denn die Vereine seien zu beim Auftakt der Planung nicht mitgenommen worden. „Wir müssen jetzt in die Organisation einsteigen.“ Mit 20.000 Euro bewege sich die Stadt am „Rande der Lächerlichkeit“. Fischer erinnerte an das Symposium 2019 zur Vorbereitung der Jubiläumskonzeption. „Das hat wahrscheinlich mehr gekostet.“ Für Eckhart Hanser (CDU) sind die 20.000 Euro als „erste Rate zu sehen“. Wobei man auch mit wenig Budget feiern könne, was Karsau vorgemacht habe.

„Vielleicht sagen wir nach dem Jubiläum, dass es ein Segen war, das kaum Geld zur Verfügung stand“, meinte Jörg Moritz-Reinbach (Grüne). Dafür brauche es aber eine starke Vernetzung der Akteure, in dieser Rolle sehe er Kulturamtsleiterin Fuder. Außerdem müsste auch das Gespräch mit den Kirchengemeinden geführt werden. „Die haben dazu viel beizutragen.“ Für Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) ist wichtig, das Jubiläum so zu gestalten, „dass es vom Bürger angenommen wird“. Die Stadt habe gerade wegen der Vielfalt der Vereine „so viele Möglichkeiten.“ Oberbürgermeister Klaus Eberhardt formulierte am Ende der Diskussion einen Satz, der wohl als Losung für die kommenden Monate stehen dürfte. „Ein Geldbetrag allein macht ein Jubiläum nicht aus.“