von Verena Pichler

Im Bürgerheim ist passiert, wovor die Politik vor den Feiertagen gewarnt hatte: 14 Bewohnende und elf Mitarbeitende haben sich mit dem Coronavirus infiziert, bei zwei Fällen wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. Das hatte das Landratsamt bereits am Freitag mitgeteilt, allerdings ohne den Namen der Einrichtung zu nennen. Leiterin Irene Sorg kann sich den Ausbruch nur damit erklären, dass viele Bewohnende die Feiertage im Kreis ihrer Familie verbracht haben.

Die gute Nachricht vorweg: Die infizierten Bewohnenden zeigen keine oder nur sehr milde Symptome. „Bei den Mitarbeitenden, die sich derzeit in Quarantäne befinden, treten teils grippeähnliche Symptome auf“, schildert Sorg gegenüber dieser Zeitung am Montag. Alle Fälle wurden mittels PCR-Tests bestätigt, bei zwei Tests wurde die neue Virusvariante Omikron nachgewiesen. „Das beauftragte Institut in Freiburg sucht danach aber nur mit Stichproben“, erläutert Sorg weiter. Somit ist die genaue Zahl der Omikron-Fälle unklar.

Die zwei betroffenen Wohnbereiche sind vorübergehend für Besuch gesperrt, das hat die Einrichtung in Abstimmung mit der Heimaufsicht entschieden. Innerhalb der Wohngruppe dürfen sich die Bewohnenden aber weiter frei bewegen. „Wir wollten eine strenge Zimmerquarantäne unbedingt vermeiden“, sagt Sorg. Für betroffene Angehörige können Sondergenehmigungen erteilt werden, etwa wenn der der oder die Bewohnende in der Palliativphase ist.

Mögliche Ursache Wie das Virus in das Bürgerheim Rheinfelden gelangt ist, kann sich Leiterin Irene Sorg nur mit den zurückliegenden Feiertagen erklären. „Die Bewohnenden haben Weihnachten im Kreis der Familie verbracht, haben sich untereinander getroffen und ausgetauscht.“ Viele Angehörige, weiß Sorg, seien zudem nicht geimpft. Die Impfquote in der Einrichtung hingegen sei hoch. Etwa 90 Prozent der Bewohnenden sind zwei Mal geimpft, kommende Woche kommt erneut ein mobiles Impfteam ins Bürgerheim. „Auch unter den Mitarbeitenden sind fast alle geimpft“, so Sorg.

Generell soll das Bürgerheim aber für Besuche offenbleiben. „Wir haben feste Öffnungszeiten, die Angehörigen können Termine vereinbaren.“ Vor Ort gebe es auch einen Testhelfer, denn nur mit negativen Corona-Tests darf die Einrichtung betreten werden. Allerdings musste die Cafeteria wieder geschlossen werden – von Veranstaltungen oder Festen innerhalb des Hauses kann keine Rede sein. „Mittlerweile geht einem irgendwie die Luft aus“, sagt Sorg mit Blick auf den Beginn des dritten Corona-Jahres.

Hohe Belastung für das Personal

Die Belastung beim Personal sei hoch: Um den Ausfall der Kolleginnen und Kollegen zu kompensieren, würden Doppelschichten gefahren, Überstunden angehäuft. „Hinzu kommt, dass wir versuchen, die Schichten nicht zu mischen.“ Aber gerade nachts sei dies nicht möglich. Sorg spürt auch Unterstützung. Sei es von Angehörigen, die Verständnis für die notwendigen Maßnahmen zeigten, oder von den Krankenkassen, welche den Belegungsausfall abfederten. Das Personal habe eine Corona-Prämie erhalten und bekomme diese auch in diesem Jahr. Über den Corona-Rettungsschirm konnte Sorg auch übergangsweise Personal über Vermittlungsagenturen einstellen. „Wir tun, was wir können, aber es sollte jetzt wirklich bald vorbei sein.“