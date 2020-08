von Valentin Zumsteg

Seit seinem 15. Lebensjahr sammelt Claudio Besenzoni aus Rheinfelden/Schweiz Parfümflakons. Jetzt hat er zusammen mit seinem Lebenspartner in Brandenburg ein Restaurant und ein Parfum-Museum eröffnet, das sich auch medial über viel Aufmerksamkeit freuen kann.

Im Januar 2020 ist er – zusammen mit rund 15000 Parfümflakons – nach Reichenberg in Brandenburg ausgewandert; quasi von der richtigen Schweiz in die Märkische Schweiz. Dort betreibt er zusammen mit seinem Lebenspartner das Restaurant „zum Schweizer“. Die beiden servieren auch Spezialitäten aus der alten Heimat, wie Rösti und Älplermagronen. Es wird sogar Feldschlösschen-Bier ausgeschenkt, allerdings nicht aus dem schweizerischen Rheinfelden, sondern von der gleichnamigen Brauerei in Dresden.

Riesiges Wissen über Parfüms

Im Juli hat sich Besenzoni nun seinen Traum erfüllt und in einem Saal neben dem Restaurant ein Parfum-Museum eröffnet. Dort werden rund 15.000 Flakons und Accessoires ausgestellt, mehr als 170 Marken sind vertreten. Bei vielen Exponaten hat Besenzoni eine Geschichte auf Lager, die er bei Gelegenheit gerne zum Besten gibt. Sein Wissen über Parfums ist riesig.

„Die Leute im Dorf haben uns super aufgenommen, obwohl wir Ausländer und ein Männerpaar sind. Hier ist man solidarisch, hilfsbereit und offen. Es hat sich mit den Nachbarn eine Freundschaft entwickelt“, erklärt der 43-Jährige. Das Restaurant laufe sehr gut. „Mit der Eröffnung des Parfum-Museums kommen noch mehr Gäste“, freut sich der Fricktaler. Das Gebäude, in dem Restaurant und Museum untergebracht sind, war früher ein Kulturhaus mit Gaststätte. „Damals sind hier alle Stars der DDR aufgetreten, auch darum freuen sich viele Leute, dass wieder Leben eingekehrt ist.“

Das Fernsehen berichtet über den Sammler

Zahlreiche deutsche Medien haben über die beiden Schweizer und ihr spezielles Museum berichtet. „Die Regionalzeitungen sowie Radio und Fernsehen waren schon hier“, berichtet Besenzoni, der sich mittlerweile einen alten Trabi angeschafft hat und damit durch die Gegend kurvt.

„Das Museum ist ein Anziehungspunkt“, sagte der Ortsvorsteher Horst Schulz in einem Bericht über die „Auswanderer“ des Fernsehsenders RBB. Besenzoni freut sich über das positive Echo – und das große Interesse an seinem besonderen Hobby.