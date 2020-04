von Ralf Dorweiler

Es hätte am Donnerstag, 11. Juni, starten sollen, das beliebte Rheinfelder Cityfest, das am letzten Tag, dem 14. Juni, mit einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt gekrönt worden wäre. Aufgrund der Corona-Situation findet das 15. Cityfest in diesem Jahr nicht statt.

Gustav Fischer, der Vorsitzende des veranstaltenden Gewerbevereins, informierte, dass man unsicher gewesen sei, ob eine solche Veranstaltung im Juni schon wieder möglich wäre. Damit verbunden sei auch eine große Unsicherheit beim Partner des Gewerbevereins, dem Veranstaltungsorganisator Süma-Maier, der Aussteller, Musiker und Fahrgeschäfte hätte buchen müssen. Beibehalten wird allerdings bisher noch die „Märkte“-Veranstaltung samt verkaufsoffenem Sonntag im Herbst. Diese soll vom 11. bis 13. September in der Innenstadt stattfinden.