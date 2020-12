von sk

In der Christus-und Paulusgemeinde hat man in ökumenischer Runde für Heiligabend verabredet, dass zeitgleich kleinteilige wie kürzere Feiern zum Innehalten und Hören der Weihnachtsgeschichte in und um die Kirchen Rheinfeldens angeboten werden, berichtet Pfarrerin Beatrix Firsching in einer Pressemitteilung.

Verzicht auf Gesang

In der Christuskirche wird demzufolge drei Mal ein Krippenspiel aufgeführt. Außen neben der Kirche finden jeweils um 15, 16 und 17 Uhr drei Gottesdienste für die ganze Familie auf dem Kindergartengelände statt. Wer das Krippenspiel lieber von zu Hause ansehen möchten, kann sich das Krippenspiel der Johannesgemeinde anschauen. Abends und nachts werden jeweils zwei Gottesdienste in der Kirche angeboten – um 18, 19, 22 und 23 Uhr, für die man sich ab dem 10. Dezember um 10 Uhr online oder per Telefon bis zu sechs Plätze pro Haushalt reservieren kann (Telefon 07623/12 29 und 07623/75 06 00 sowie unter www.evangelisch-in-rheinfelden.de/paulusgemeinde).

Wegen der Schutzmaßnahmen steht nur eine begrenzte Zahl an Sitzplätzen zur Verfügung, teilt Pfarrerin Firsching mit. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei während der Gottesdienste Pflicht. Außerdem wird auf Gesang und lautes Beten verzichtet.

Wer über die Weihnachtsfeiertage lieber an der frischen Luft unterwegs ist, kann vom 24. bis 27. Dezember in Herten bunte Weihnachtsfenster und Garteninstallationen bestaunen. Ein Stadtplan mit „Wegführung“ wird ab Mitte Dezember in den Kirchen und Geschäften in Herten ausliegen. Wer noch mitmachen möchte, wird gebeten, sich bis zum 6. Dezember im Pfarramt der Petrusgemeinde anzumelden.

Gottesdienste für Zuhause

An allen Adventssonntagen und an den Weihnachtsfeiertagen gibt es an der „Wäscheleine“ vor der Petrusgemeinde wieder Gottesdienste für zu Hause zum Mitnehmen. Wer am 24. oder 25. Dezember einen Gottesdienst in der Petrusgemeinde besuchen möchten, wird um verbindliche telefonische Anmeldung im Pfarramt gebeten: Interessenten können sich ab dem 10. Dezember um 14 Uhr online oder per Telefon unter Telefon 07623/476 81 bis zu sechs Plätze pro Haushalt reservieren (www.evangelisch-in-rheinfelden.de/petrusgemeinde).

Begrenzte Sitzplatzzahl

Auch in der Petrusgemeinde ist die Zahl an Sitzplätzen begrenzt, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Ebenso wird auf Gesang und lautes Beten verzichtet. Interessierte werden gebeten, sich vorab auch auf der Homepage über die aktuellen Termine zu informieren. Für die Johannesgemeinde, Karsau, Minseln und Dinkelberg gilt: Die traditionellen Gottesdienste an Heiligabend können wegen der Pandemie nicht stattfinden. „Das gab es wohl noch nie in der Johannesgemeinde“, konstatiert Pfarrerin Firsching. Als Impuls für den Heiligen Abend in den Familien gibt es dafür „Weihnachten to go“: Für alle Altersstufen wird zwischen 9 bis 19 Uhr eine Auswahl an Geschichten an der Wäscheleine vor der Kirche in Minseln oder vor dem Gemeindezentrum Karsau angeboten. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann im Pfarramt anrufen – eine Geschichte werde nach Hause geliefert. Da auch das Krippenspiel ausfällt, gibt es an Heiligabend eine digitale Weihnachtsüberraschung als Livestream oder zum Anschauen auf Abruf unter: www.evangelisch-in-rheinfelden/johannesgemeinde. Wer einen Gottesdienst besuchen möchten, wird um Anmeldung unter Telefon 07623/55 68 im Pfarramt oder über die Homepage gebeten.