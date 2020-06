von sk

Christoph Dürdoth, seit 2013 Vorstand des St. Josefshauses, verlässt zum 30. September das Unternehmen und wird eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Er führte das St. Josefshaus gemeinsam mit Vorstandskollegin Birgit Ackermann, teilt das Unternehmen mit.

Der 55-jährige Volkswirt hat die aktuellen Veränderungen des St. Josefshauses maßgeblich mitgestaltet. Besondere Schwerpunkte seiner Amtszeit waren die grundlegende Modernisierung der Kooperation mit Finanzdienstleistern. Auch die architektonisch ausgezeichneten Wohngebäude in der Kirch- und der Burgfeldstraße sowie die bauliche Sanierung und Strukturierung des Hauses Elisabeth in Herten tragen seine Handschrift, heißt es weiter in der Mitteilung.

Mehrfach ausgezeichnet für Arbeitsplatzkultur

Dabei habe sich Dürdoth neben der Kostenkontrolle auch immer dem Thema Inklusion und Sozialraumorientierung verpflichtet gefühlt. Während seiner Vorstandschaft wurde das St. Josefshaus mehrfach für seine Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet. Insbesondere die Willkommens-, Gedenk- und Abschiedskultur habe durch ihn eine neue Qualität erhalten.

Es wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein neues Vorstandsmitglied innerhalb der Doppelspitze gesucht. Birgit Ackermann wird bis dahin die Geschäfte alleine weiterführen.