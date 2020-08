von Roswitha Frey

Mit Cellomusik aus drei Ländern und drei Jahrhunderten klang die Reihe der Feierabendmusiken in der Christuskirche am Donnerstag aus. Zahlreich strömte das Publikum zu diesem Auftritt des Ensembles „Tri Di Celli“ in die Kirche. Alle verfügbaren Plätze, die das Corona-Schutzkonzept mit Abstandsregeln vorsieht, waren bei diesem Abschlusskonzert belegt.

Kirchenmusikdirektor Rainer Marbach, der die vier Kurzkonzerte im August initiiert und organisiert hat, freute sich über die starke Resonanz auf die Reihe. Die Besucher zeigten sich „sehr dankbar“, nach dem langen Kulturstillstand wieder Live-Konzerte in der Kirche erleben zu können.

Die Cellistinnen Ceciel Strouken aus Schopfheim, Monica Forster Correa aus Rheinfelden und Michaela Bongartz aus Efringen-Kirchen hatten eine bunte Vielfalt an Originalkompositionen und Arrangements für diese ungewöhnliche Besetzung mitgebracht. In Barockwerken des Italieners Giacomo Bassevi Cervetto und des Franzosen Francois Couperin erfreuten sie mit dem sonoren Klang der Celli.

Ein fantastisches Klangerlebnis waren einige Sätze aus „Bilder einer Ausstellung“ des russischen Komponisten Modest Mussorgsky. Geheimnisvoll ließ das Cellotrio „Das alte Schloss“ erklingen, atmosphärisch ertönte das Stimmungsbild der „Tuilerien“. Romantischen Zauber voller Gefühl und kantabler Wärme in schwelgerischen Celloklängen entfaltete das Trio in „Der Schwan“ aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saens. Mit so großem Beifall dankten die Besucher den Cellistinnen.

Kantor Rainer Marbach kann ein erfreuliches Resümee ziehen. Alle vier Kurzkonzerte, die ohne Pause eine Dreiviertelstunde dauerten, fanden hervorragenden Zuspruch. 40 Zuhörer waren es zum Auftakt mit dem aus Rheinfelden stammenden Organisten Dieter Lämmlin, der Mozarts Kleine Nachtmusik interpretierte.

Ebenso viele Orgelfreunde kamen zum anspruchsvollen Programm von Bernd Vogel aus Rheinfelden, der Werke von Bach und Schostakowitsch einander gegenüberstellte. Ausverkauft konnte Rainer Marbach bei seinem eigenen Konzert melden, als sämtliche Plätze, die nach den Corona-Bestimmungen verfügbar sind, besetzt waren. Er hatte ein unterhaltsames Programm geboten, mit Filmmusik aus „Fluch der Karibik“, „Miss Marple“ und „Tod in Venedig“. Nach dem Motto „Erraten Sie die Melodie“ waren die Zuhörer direkt eingebunden.

„Ich hatte das Gefühl, dass die Leute dankbar und froh sind, wieder ins Konzert gehen zu können“, so Marbach über die Resonanz. Für die Sommerzeit habe er das spezielle Format der Feierabendmusiken aufgelegt, um den Besuchern nach dem Lockdown wieder Live-Konzerte zu ermöglichen und den Künstlern Auftrittsmöglichkeiten zu bieten. Gut angekommen sei, dass die Reihe abwechslungsreich gestaltet wurde.

Die Schutzmaßnahmen hätten sich „problemlos“ umsetzen lassen. Angefangen vom Kartensystem mit den kostenlosen Platzkarten bis zum Eintragen in die Besucherlisten hätte alles gut funktioniert. Erfreut zeigte sich Marbach über die „Spendenfreudigkeit“ der Besucher. Die Spenden am Ausgang gingen jeweils an die Musiker. Marbach selbst gab die 500 Euro aus seinem Konzert für die Wartung der Orgel.