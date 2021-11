von Erika Bader

Rund 400.000 Mitglieder sollen ein Stimmungsbild darüber abgeben, wer in Zukunft die CDU auf Bundesebene leiten soll. Statt eines repräsentativen Wahlverfahrens sollen nun die Mitglieder direkt zeigen, wen sie für den Parteivorsitz als geeignet ansehen. Die Mitgliederbefragung – eine gute Sache: So sehen es zumindest CDU-Politiker in Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt.

Eckhart Hanser, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Rheinfelden, hörte sich bei den Rheinfelder und Schwörstädter Mitgliedern um. Laut Hanser ergebe das Stimmungsbild eindeutig, dass die Mitglieder hinter der Mitgliederbefragung stehen, er selbst sei „überzeugter Anhänger der Einbindung der CDU-Basis in den Erneuerungsprozess der Partei“.

Eckhart Hanser will die Basis der CDU eingebunden sehen. | Bild: Juri Junkov

Felix Kohler, Ortsverbandsvorsitzender CDU Grenzach-Wyhlen, macht das schlechte Abschneiden der CDU bei den vergangenen Wahlen unter anderem am fehlenden Einbeziehen der Mitglieder fest. „Aus diesem Grund ist es wichtig, die Mitglieder an der Basis mitzunehmen, was unter anderem durch eine Mitgliederbefragung geschehen kann“, sagt Kohler.

Loni Eichmann, Vorsitzende der Frauen-Union des CDU-Stadtverbands Rheinfelden, sieht die Möglichkeit, als CDU-Mitglied direkt die eigene Stimme abzugeben, ebenfalls positiv: „Wenn wir die schon bei der vergangenen Wahl des CDU-Vorsitzes gehabt hätten, wäre die Entscheidung zwischen Laschet und Merz vielleicht anders ausgefallen.“

Loni Eichmann hätte sich eine Befragung schon früher gewünscht. | Bild: Horatio Gollin

Armin Laschet erhielt im Januar 2021 beim 33. Parteitag der CDU im zweiten Wahlgang 521 und Friedrich Merz 466 Stimmen. Harald Ebner, Ortsverbandsvorsitzender der CDU Schwörstadt, findet in der Sache deutliche Worte: „Die Mitgliederbefragung halte ich für zwingend notwendig. Wir haben so viel Unruhe unter den Mitgliedern. Ich bin dafür, dass man die Basis mit ins Boot holt.“

Kandidatenfrage noch offen

Wer von den bisher möglichen Kandidaten für den Parteivorsitz in Frage kommen könnte, ist noch offen. Derzeit sind Jens Spahn, Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Ralph Brinkhaus und Carsten Linnemann im Gespräch. Einen klaren Favoriten hat Loni Eichmann: „Nach wie vor würde ich für Merz stimmen – er hat Erfahrung in der Wirtschaft, Durchsetzungsvermögen und eine Vision für die Zukunft. Für mich ist er ein geeigneter Kandidat.“

Unentschlossener ist dagegen Felix Kohler: „Ich bin gespannt, wie viele und vor allem welche Kandidaten sich schlussendlich tatsächlich zur Wahl stellen. Solange dies noch nicht klar ist, kann ich noch nicht sagen, wen ich für am besten geeignet halte. Klar ist allerdings auch, dass alle bisher genannten erfahrene Politiker sind. Ein Linnemann, der genau wie Merz für eine ausgezeichnete Wirtschaftskompetenz steht, darüber hinaus durch das vergleichsweise junge Alter Frische in die Parteiarbeit hineinbringt, wäre sicher genauso interessant wie ein Röttgen der versucht, zu einen und die Volkspartei weiterhin mittig vertreten würde.“

Auch Harald Ebner will sich noch nicht festlegen: „Was die bisherigen Kandidaten angeht, bin ich noch sehr unschlüssig. Mir fehlt so ein richtig neues Gesicht – wenn wir schon sagen, dass wir uns als Partei erneuern müssen.“ Mit einer Doppelspitze sieht Loni Eichmann die CDU nicht gut aufgestellt: „Ich bin gegen eine Doppelspitze. An der Spitze muss einer stehen. Aber ein Team an sich wäre in Ordnung – im Team lassen sich Probleme leichter lösen.“

Harald Ebner wünscht sich ein neues Gesicht an der Spitze der CDU. | Bild: Horatio Gollin

Auch Harald Ebner steht einer Zwei-Personen-Lösung skeptisch gegenüber: „Doppelspitzen scheinen jetzt modern zu sein, aber letzten Endes hängt doch alles an einem Kopf. Ob das mit Laschets Team-Idee eine gute Lösung ist, da bin ich mir unschlüssig. Andererseits finden sich auf diese Weise aber vielleicht auch mehr Leute.“ Auch Eckhart Hanser befürwortet eine Führungsperson, für ihn muss es in einem Team immer „einen geben, der die Verantwortung trägt“. Dass bisher fünf Männer und keine einzige Frau im Gespräch um den Posten des Parteivorsitzes sind, kritisiert Loni Eichmann: „Ich würde gerne eine Frau sehen, wir haben im Moment keine, die sich zur Verfügung stellt – das ist unser Manko.“

Der Zeitplan Bis zum 17. November können Parteigliederungen wie Kreisverbände, die Mittelstandsvereinigung oder die Frauen-Union Bewerber für das Amt des oder der Parteivorsitzenden nominieren. Im Anschluss folgt bis zum 2. Dezember, eine Vorstellungsphase. Von 4. Dezember an sollen dann die Briefwahlunterlagen an alle Mitglieder der Christdemokraten verschickt werden.

Ob weiblich oder männlich spielt für Felix Kohler keine Rolle: „Die CDU hat viele kompetente Frauen in ihren Reihen, was man nicht zuletzt an der 18-jährigen Amtszeit von Angela Merkel und der folgenden Amtszeit von Annegret Kramp-Karrenbauer sieht. Schade ist nur, dass keine der sonstigen Frauen sich ins Gespräch für den Parteivorsitz bringt. Ein möglicher Name wäre da sicher Silvia Breher, die für eine moderne, nachhaltige CDU steht. Aber noch ist ja kein Kandidat sicher bestimmt, weshalb wir gespannt sein können, ob sich noch eine Kandidatin findet. Schlussendlich sollte aber irrelevant sein, ob das Amt von einem Mann oder einer Frau geführt wird. Ein Mann sollte genauso auf die Belange der Frauen in der CDU eingehen können wie umgekehrt.“

Auch für Harald Ebner spielt das Geschlecht keine Rolle bei der Wahl des Vorsitzenden: „Nur um der Quote willen, ist das eine schwierige Sache. Grundsätzlich bin ich dafür, dass sich Frauen stärker in der Politik aufstellen. Wenn wegen einer Quote ein besser geeigneter männlicher Kandidat aber wegfällt, ist das nicht im Sinn der Sache.“ Auch für Eckhart Hanser steht fest: „Es geht um die Führungsqualitäten – nicht um das Geschlecht.“