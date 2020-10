von Verena Pichler

Der Antrag der CDU, Mittel für ein Parkierungskonzept samt Geld für erste Maßnahmen bereitzustellen, ist bei der Stadtverwaltung auf wenig Gegenliebe gestoßen. Die Verwaltung möchte die Vorschläge vorerst nicht weiterverfolgen – zum einen wegen der finanziell angespannten Situation, zum anderen, weil mehrere Verkehrskonzepte noch auf Umsetzung warten. Rainer Vierbaum (CDU) wollte das so in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses nicht akzeptieren.

Rheinfelden Der Feuerwehrabteilung Warmbach sind wegen Corona die Hände gebunden. Die Abteilung darf nicht sammeln Das könnte Sie auch interessieren

Den Antrag hatte die Fraktion bereits im Juli eingebracht. Darin fordert sie, Parkplätze zu markieren, um dem Autofahrer zulässige oder eben unzulässige Flächen anzuzeigen, um ihre Fahrzeuge abzustellen. Diese Kennzeichnung werde „dem Bürger vor Augen führen, dass es einzuhaltende Vorschriften gibt und Parkierungsflächen nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen“. Die Markierung sollte sich zunächst auf bereits bekannte, kritische Stellen beschränken, etwa Müßmatt- oder Dürerstraße, um sie dann auszuweiten. Flankiert werden müssten die Markierung durch Stichprobenkontrollen des Kommunalen Ordnungsdiensts.

Rheinfelden Stadtrat will eine Standortplanung für Mobilfunkanlagen prüfen Das könnte Sie auch interessieren

Durch die Markierung von Parkplätzen, die sechs Meter lang und zwei Meter breit sein müssen, würden in den Wohngebieten Parkflächen wegfallen und der Parkdruck sogar steigen, argumentiert dagegen die Verwaltung. Hinzu komme, dass allein für die noch ausstehenden Verkehrskonzepte Markierungsarbeiten mit einem Volumen von einer Dreiviertelmillion Euro anstehen. „Da wird einem schwindelig“, so OB Klaus Eberhardt. Rago verwies auf die Straßenverkehrsordnung, die vieles regele, was nicht erlaubt sei, etwa Parken in Kreuzung. „Das wird vom Kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert.“ Vierbaum wollte den CDU-Antrag als Einstieg verstanden wissen und schilderte nochmals die Lage, etwa in der Dürrerstraße. „Wir wollen ja gar kein Riesenprojekt, 20.000 oder 30.000 Euro würden für den Anfang ja reichen.“ Von der SPD gab‘s Schützenhilfe, Karin Paulsen-Zenke wollte den Antrag nicht ganz „ad acta“ legen. Entscheiden wird darüber der Gemeinderat in seiner Sitzung am morgigen Donnerstag.