von Verena Pichler

Catrin Heubling hat im vergangenen Jahr eine Online-Petition gestartet, um gegen das geschlossene Hallenbad und die auf Eis gelegten Pläne für ein neues Ganzjahresbad zu protestieren. Nun, 100 Tage nach Ablauf der Petition, hat sie einen Brief an den Gemeinderat geschrieben. 715 Menschen haben die Petition seit Oktober unterschrieben. 523 stammen aus Rheinfelden, viele andere aus angrenzenden Gemeinden, so Heubling.

Verzicht auf persönliche Unterschriftensammlung

Aufgrund der Corona-Pandemie haben Heubling und ihre Mitstreiter auf eine „breit angelegte Unterschriftenaktion in der Öffentlichkeit verzichtet“. Zu gegebener Zeit werde man dies nachholen, um die Aufmerksamkeit aufs Ganzjahresbad zu lenken. „Wer sich mit dem Titel ‚familienfreundliche Stadt‘ schmückt, sollte darüber nachdenken, was ‚familienfreundlich‘ bedeutet. Die Bildungseinrichtungen sind in einem schlimmen Zustand und Sie selbst erwähnten den Sanierungsstau“, schreibt Heubling an den Gemeinderat. Ein Schwimmbad gehöre zu den Bildungseinrichtungen und tangiere eine breite Öffentlichkeit. Die Bewegung von Kindern und ihre Schwimmfähigkeit sollten gefördert werden. Auch für Senioren sei das Hallenbad als sozialer Ort und für die Gesundheit wichtig.

„Zudem ist das Rheinfelder Hallenbad längst abgeschrieben und die steuerzahlenden Bürger haben ein Recht auf eine Erneuerung oder zumindest auf eine sinnvolle Perspektive“, so Heubling. Ihr Schreiben schließt mit der Aufforderung, die Planungen voranzutreiben und nicht weitere 20 Jahre verstreichen zu lassen. 2018 hatte der Gemeinderat den Beschluss zum Bau eines Ganzjahresbads gefasst. Wegen der Haushaltslage wurde das Projekt im Oktober auf Eis gelegt, da die Investition von mehr als elf Millionen Euro nicht darstellbar sei. Dies gelte auch für eine Kreditaufnahme, so Kämmerin Kristin Schippmann.