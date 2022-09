von Verena Pichler

Seit zwei Jahren ist Pfarrer Andreas Brüstle nun Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Rheinfelden und seither beschäftigt ihn eine Frage: Wozu gibt‘s uns eigentlich hier? Mit „uns“ meint Brüstle die Institution Kirche, die seiner Meinung nach wenige Relevanz in der Stadt hätte – wäre da nicht das karitative Engagement aus einer christlichen Überzeugung heraus.

Genau dieses karitative Wirken soll in den Mittelpunkt der zweiten Caritaswoche in Karsau gerückt werden, die gemeinsam mit dem Caritasverband ausgerichtet wird. Mit verschiedenen Impulsen (siehe Infokasten) soll auf die jährliche Spendensammlung aufmerksam gemacht werden, die konkret Menschen vor Ort und der Region zugutekommt.

Brüstle wird am Eröffnungsabend, 22. September, in einem Vortrag den Versuch unternehmen „Caritasarbeit spirituell zu unterlegen“, wie er beim Pressegespräch erklärt. Anknüpfungspunkt ist ein Satz, den Mutter Teresa anlässlich des Katholikentags 1978 in Freiburg gesagt habe. „Kennt ihr die Armen eurer Stadt?“. Dieser Satz, so Brüstle, sei richtig eingeschlagen und habe auch konkret etwas ausgelöst. „Es wurde eine Anlaufstelle für Obdachlose eingerichtet“, so Brüstle, der vor seiner Tätigkeit in Rheinfelden zwölf Jahre in Freiburg gearbeitet hat und ein waschechtes „Bobbele“ ist.

Die Caritaswoche Die diesjährige Caritassammlung geht vom 17. bis zum 25. September. Je ein Drittel der Spenden fließt in die Gemeinde vor Ort, um konkrete Hilfe zu leisten und in die Region und die Erzdiözese.



Donnerstag, 22. September, 19.30 Uhr, St. Michael Karsau: Vortragsabend mit Austausch zum Thema: „Kennt ihr die Armen eurer Stadt? Augen, Ohren, Mund und Herz als Seismographen karitativer Spiritualität“ von Andreas Brüstle.



Freitag, 23. September, 19.30 Uhr, St. Michael Karsau: Musikalisch-meditativer Abend mit dem Titel: „Hier und jetzt helfen“.



Sonntag, 25. September, 10 Uhr, Patrozinium St. Michael mit Festgottesdienst unter Beteiligung des Caritasverbandes.

„Wenn Sie mich jetzt fragen würden, ob ich die Armen unserer Stadt kenne, müsste ich verneinen“, gesteht Günther Schmidt, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Denn Armut – gerade in einer Stadt wie Rheinfelden – finde im Verborgenen statt und es koste die Betroffenen häufig viel Überwindung, sich Hilfe zu suchen.

Mit dem Geld aus der Caritassammlung helfe man unbürokratisch und akut, schildert Brüstle. Sei es der letzte Wocheneinkauf am Ende eines Monats für eine Familie, deren Mittel erschöpft seien, oder die Übernahme einer Stromrechnung. Der Tafelladen ist für die Kirchengemeinde ebenfalls ein wichtiger Partner. Vergangenes Jahr wurden mit Mitteln aus der Caritassammlung Schulmaterialien angeschafft. „Das waren rund 500 Euro“, so Brüstle. Im Tafelladen habe er auch von einer Familie in Rheinfelden erfahren, der nach Abzug aller Kosten gerade Mal 20 Euro im Monat bleiben. „Überlegen Sie mal, wie schnell 20 Euro ausgegeben sind.“ Das habe ihn betroffen gemacht.

Am Freitag, 23. September, wird es einen musikalisch-meditativen Abend geben mit den Organisten Rainer Wenzelmann und Ulrich Strup sowie kurzen Texten und Impulsen. „Kirche ist auch Kulturträger“, sagt Andreas Brüstle, der in diesem Zusammenhang auch auf die Freitag beginnenden Orgelwochen hinweist.

Höhepunkt der Caritaswoche ist das Patrozinium in St. Michael Karsau am Sonntag, 25. September. Caritas-Mitarbeitende werden zu Wort kommen, und statt einer Predigt gibt es Videobeiträge aus der Caritasarbeit. Ein Projektchor gestaltet den Gottesdienst mit.