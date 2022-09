von Leony Stabla

Als erste Stadt im Landkreis Lörrach bekommt Rheinfelden einen Kinderrechtsweg mit sechs Mitmachstationen, organisiert vom Familienzentrum und dem Kreisjugendreferat des Landkreises. Wir begleiten in einer kleinen Serie die „Werkstatt Kinderrechte“ bei der Entstehung und berichten von den einzelnen Projekten. Heute Teil zwei: der Graffiti-Workshop „Farbe und Action“.

Auch wenn sie sich nur Kinderrechte nennen, gelten diese Rechte auch für Jugendliche bis 18 Jahre. Deshalb sei es ihr ein Anliegen gewesen, auch Angebote für ältere Kinder zu schaffen, sagt Birgitt Kiefer, Leiterin des Familienzentrums Rheinfelden, damit diese sich ebenso altersangemessen mit dem Thema auseinandersetzen könnten. Graffiti sei dafür die Ideale Methode.

Nicht zuletzt, weil Kreativität in allen Lebenslagen helfe, cool zu bleiben, wie Wolfgang Krell, Leiter des Workshops, erläutert. Dem Kunsterzieher und freischaffenden Künstler ist es wichtig, die Kinder zu reflektieren und zu beobachten sowie ihnen den Schutzraum zu bieten, sich auszuprobieren und Fehler zu machen. Die Kinderrechte zu besprechen, gehört da ebenso dazu wie das künstlerische Austesten.

So lernten und übten die acht Kinder die Techniken erst auf Leinwand, bevor sie sich jeweils zu zweit an eine Aluverbundplatte in der Größe 100 mal 200 Zentimeter wagten, die bald in der Bahnunterführung ausgestellt werden soll. Und es stellten sich sogleich viele Fragen: Wie gestalte ich einen Hintergrund? Welche Schlagworte sind aussagekräftig? Wie stelle ich den Schriftzug in den Vordergrund? Dies sind wichtige Techniken, die es beim Graffiti zu lernen gibt. Manchmal zeigen sich Hürden dort, wo man sie gar nicht vermutet und die Frage heißt: „Warum, zum Teufel, deckt meine blöde Farbe eigentlich nicht?“ Hier nicht zu scheitern, sondern Lösungen zu finden. Dies sei ein Prozess, den er gern begleite, erzählt Krell.

Die Teams wählten je ein Kinderrecht, das ihnen besonders am Herzen liegt und gestalteten eine Platte. „Freiräume“, „Mitspracherecht“, „Spiel und Freizeit“, sowie „Zugang zu Medien“ sind die Themen, die von den Jugendlichen künstlerisch umgesetzt wurden. Für Krell war es interessant zu sehen, wie grundverschieden die Teilnehmer des Kurses waren und wie gut sie dennoch gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten konnten.

Die Werkstatt Kinderrechte wird von der Stiftung Kinderland, der Baden-Württemberg Stiftung und der Wiedekind Stiftung finanziert. Informationen im Internet: www.familienzentrum-rheinfelden.de