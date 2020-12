von Verena Pichler

Am Tag vor Heiligabend ist die neue Verordnung des Landes zur Einreise-Quarantäne in Kraft getreten. Das bedeutet: Nur wer einen triftigen Grund hat – Arbeit, Arztbesuche oder die Familie – kann die Grenze nach Baden-Württemberg überqueren, ohne in eine zehntägige Quarantäne zu müssen.

Diese Verordnung sei zu begrüßen, schreibt Bürgermeisterin Diana Stöcker in einer gemeinsamen Erklärung mit Heinrich Ueberwasser, Mitglied des Großen Rats des Kantons Basel-Stadt. Damit, so die beiden Vizepräsidenten des Districtrats des Trinationalen Eurodistricts, trage das Land der Tatsache Rechnung, „dass Viren auch in der Region Nordwestschweiz/Baden-Württemberg keine Grenzen kennen“. Sie seien jedoch besorgt, ob dem Entscheid ein Informationsaustausch zwischen den politischen Ebenen in der Schweiz und Deutschland, aber auch der Wissenschaft in beiden Ländern vorausging. Ihnen fehle ein abgestimmten Handeln im Dreiland. Das ungleiche Vorgehen in Deutschland und der Schweiz sei für Bürger schwer zu begreifen, so Stöcker. „Während auf deutscher Seite der Grenze alles im Lockdown ist, nur die Lebensmittelgeschäfte für den täglichen Bedarf offen haben und es Ausgangsbeschränkungen für Tages- und Nachtzeiten gibt, hat die Schweiz das bisher mit wenigen Ausnahmen sehr locker gehandhabt.“ Gleichzeitig kämen viele Schweizer zum Großeinkauf in die grenznahen Supermärkte, deutsche Bewohner des Dreiländerecks nutzten wiederum die Offenheit der Schweizer Politik aus. Auf diesen Widerspruch sei sie in den vergangenen Tagen häufig angesprochen worden.

Der Widerspruch dürfte auch mit der neuen Verordnung nicht gänzlich gelöst sein. Denn laut einer Sprecherin des Zolls ist es nicht verboten, die triftigen Besuche, etwa beim Arzt, mit Einkäufen zu verbinden. Auch dürfen Pakete oder bestellte Lebensmittel abgeholt werden – sofern sie vor dem Montag bestellt wurden. Dass sich daran aber längst nicht alle halten, vermuten mehrere Leser, die sich wegen Parkplätzen „voller Schweizer Kennzeichen“ am Mittwoch an die Redaktion gewandt haben. „So viele Ärzte haben wir doch gar nicht“, meinte etwa ein Grenzacher sarkastisch, angesichts der neuen Verordnung.