von Hannah Steiert

Unter dem Motto „Wir feiern gemeinsam“ hat Rheinfelden am Donnerstagabend in einem offiziellen Festakt ihr Stadtjubiläum zelebriert. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sowie die Gastredner warfen in ihren Ansprachen den Blick zurück auf die Geschichte Rheinfeldens und lobten die Entwicklung der Stadt.

„Verbindendes zu schaffen“

Als treffend und lebendig bezeichnete Gastrednerin Birgit Meyer, leitende Regierungsdirektorin im Regierungspräsidium Freiburg, das Festmotto. Denn das Verbindende sei von Anfang an der Leitgedanke der jungen Stadt gewesen. Man habe es geschafft, sich zu entwickeln und wirtschaftliche Strukturprobleme in den vergangenen 100 Jahren zu meistern, ohne das Hauptziel „Verbindendes zu schaffen“ aus den Augen zu verlieren. Sie nannte in ihrer Rede dafür beispielhaft einige Projekte, die insbesondere die Verbindung zur Schwesterstadt Rheinfelden/Schweiz stärken – wie die kleine Landesgartenschau Grün 2007 oder die Zusammenarbeit der Rettungsdienste.

100 Jahre Rheinfelden feierten mit OB Klaus Eberhardt und Bürgermeisterin Kristin Schippmann unter anderem Ministerialdirektor Reiner Moser, Regierungsdirektorin Birgit Mayer und Stadtammann Franco Mazzi (von links). Auch Alt-OB Eberhard Niethammer (Vierter von rechts) war unter den Gästen. | Bild: Hannah Steiert

Gastredner Rainer Moser, Ministerialdirektor des Landes Baden-Württemberg, lobte das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Rheinfelden. „Sie bringen dabei ihre eigene Lebenserfahrung, ihre Fähigkeiten, ihr Wissen, ihre Begeisterung und viel wertvolle Lebenszeit ein, um Gutes und Sinnvolles für die Gemeinschaft zu tun“, sagte er. Bürgerschaftliches Engagement sei ein „Grundpfeiler unseres Gemeinwesens“.

Eine Gesprächsrunde gab einen Einblick in all die Jubiläumsaktivitäten, die über das gesamte Jahr verteilt stattgefunden haben. Stellvertretend dafür berichteten Cornelia Rösner von der Bürgerstiftung, Gustav Fischer vom Förderverein 100 Jahre Stadtjubiläum Rheinfelden und Wolfgang Bocks vom Verein Salmegg von den Aktivitäten. „Wir hatten einen bunten Strauß an Ideen aus der Bürgerschaft heraus“, sagte Rösner und nannte beispielhaft das Projekt „100 Jahre – 100 Bäume“ und das Brunnenprojekt, das „auch nachhaltig für Rheinfelden ist.“

Karin Jost aus der Partnerstadt Neumarkt brachte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt einen Barhocker als Geschenk mit. | Bild: Hannah Steiert

Wolfgang Bocks räumte ein, das Stadtjubiläum sei eine Herausforderung für den Verein Salmegg gewesen, immerhin habe es keinen Masterplan gegeben. Er habe das Gefühl, dass die Stadt durch das Jubiläum noch weiter zusammengewachsen sei. „Es gibt hier zwar nicht die großen, tollen Bauwerke, aber dafür eine funktionierende Gesellschaft“, sagte er. Und ergänzte: „Es macht Spaß, hier zu leben.“

Auch Gustav Fischer vom Förderverein des Stadtjubiläums lobte das bürgerliche Engagement. „Ich bin stolz“, sagte er in der Gesprächsrunde. Das habe nichts mit Arroganz zu tun, sondern damit, dass man sich auf die Menschen aus Rheinfelden verlassen könne. Zu dem Engagement seines Vereins sagte er: „Wir tun es gerne und werden sehen, was noch gemacht werden kann.“

Stadtammann Franco Mazzi aus dem Schweizer Rheinfelden richtete die Glückwünsche der Schwesterstadt aus – und wies darauf hin, dass es eher Mutterstadt heißen müsste, wenn man sich das Alter der beiden Städte anschaue. Denn Rheinfelden (Aargau) entstand bereits im Laufe des 12. Jahrhunderts und somit deutlich früher als das 100 Jahre alte Rheinfelden (Baden).

Insgesamt 120 Bürgerinnen und Bürger waren bei dem offiziellen Empfang dabei. Die Zahl der Karten wurde aufgrund der großen Nachfrage nochmals aufgestockt – ursprünglich waren 100 Karten dafür reserviert. Dario Rago, Kulturamtsleiter, führte die rund 400 Gäste durch das Programm des Abends. Den Abschluss besang der Chor „TonArt“ Nollingen gemeinsam mit dem Männerchor Minseln mit dem Lied der Dorfrocker „Im Dorf, wo ich geboren bin“. Dort heißt es im Text: „Da kennt man mich, da gehöre ich hin. Wohin es mich auch zieht, ich weiß, wo meine Wurzeln sind.“