von sk

Wie aus einem Schreiben an die politischen Vertreter hervorgeht, befürchtet der Unterstützerkreis ein „Ausbluten“ der Einrichtung am Vogelsang, obwohl es für die nächsten „vier oder fünf Jahre“ bis zur Fertigstellung des Zentralklinikums für die Versorgung der Bürger gebraucht werde. Kritisiert wird in dem Brief auch mangelnde Unterstützung aus Lörrach. Sorgen bereitet dem Förderverein mit Friedrich Hauß, Rainer Haag, Klaus Schäuble und Hannelore Nuß an der Spitze zum einen die Innere Abteilung, die „schwächle“, da es aufgrund von Kündigungen im Lörracher Haus keine Unterstützung mehr gebe, und der Chefarzt in Rheinfelden derzeit erkrankt sei.

Rheinfelden Aufwändig und teurer: Neue EU-Verordnung zur Zulassung von Medizinprodukten Das könnte Sie auch interessieren

„Die ehemals deutschlandweit bekannte und renommierte Orthopädie gibt es in diesem Sinne nicht mehr“, formuliert der Vorstand in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt. Wie berichtet, hatte der neue Chefarzt der Abteilung, Til Eßlinger, die Klinik aus privaten Gründen wieder verlassen. Laut Förderverein sei ein neuer Chef verpflichtet worden, der demnach aber erst im November beginne. Die Operationszahlen in der Orthopädie hätten stark abgenommen. „Patienten schlagen vermehrt neue Wege zur Behandlung ein.“

Bad Säckingen Textilreinigung Geiger fürchtet verheerende Folgen eines Gas-Stopps Das könnte Sie auch interessieren

Der Förderverein unterbreitet in dem Schreiben einen eigenen Vorschlag: Stefan

Endres, der die Kreiskliniken Ende 2020 verlassen hatte, wäre laut Vorstand bereit, in Rheinfelden eine auf Knie spezialisierte Einheit aufzubauen mit bestimmten OP-Tagen im KKH und Sprechstunden. „Er würde das Team mit erfahrenen Ärzten verstärken, und Patienten hat er mehr als genug“, so der Vorstand weiter. Der Leerstand im OP und im zweiten Stock im Kreiskrankenhaus am Vogelsang wäre damit reduziert. „Wir denken, dass das eine Chance ist, auch für den neuen Chef der Orthopädie.“

Basel Novartis bestätigt Todesfälle nach Gentherapie mit Zolgensma Das könnte Sie auch interessieren

Damit würden auch die Einnahmen der Kliniken wieder steigen und der „Frust der Mitarbeiter“ hoffentlich einer Freude auf eine Zukunft weichen. „Ob diese Option in Lörrach durchzusetzen wäre? Ob man diesen Neuanfang wagen würde? Kann man

über den Schatten der Vergangenheit im Interesse des Gesamten springen?“ Der Förderverein vermutet, dass dies mit politischer Hilfe eher gelingen würde.

Bad Säckingen Update nach Geschäftsführer-Weggang: Die nächsten Schritte bei den Stadtwerken Das könnte Sie auch interessieren

Das Schreiben gipfelt in der politischen Forderung: „Wir müssen etwas für das Haus am Berg und damit für die Kliniken unternehmen. Die Bürger verdienen eine Versorgung vor Ort, es müssen nun nicht alle nach Freiburg. Es ist eine wirklich rasch umzusetzende Chance für die Bürger, die Politik und vor allem für die Kliniken des Landkreises.“ Es sei die Gesundheit der Bürger wert, dass das Kreiskrankenhaus für eine Grundversorgung bis 2025 bestehen bleibe.