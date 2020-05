von Horatio Gollin

Zuckerhut, Radieschen und Petersilie. Der Inhalt der Abo-Biokiste ist regional, saisonal und bio. Zunächst wird die grüne Kunststoffbox, die im Naturkosthandel gebräuchlich ist, mit dem eigenen Gemüse der Gärtnerei bestückt. Zusätzliches Gemüse wird über einen Großhändler bezogen, der ausschließlich Bioware aus dem südwestdeutschen Raum führt.

„Wir haben zwei Kategorien von Kisten. Eine reine Gemüsekiste und eine Gemüsekiste mit Obst“, erklärt Werner Alles, der seit 1997 die Gärtnerei leitet. „Man kann in geringem Umfang auch Wünsche äußern.“ Die Zugabe von Eiern, Kartoffeln oder Blumensträußen ist möglich. Die ersten Abo-Biokisten hat das St. Josefshaus Ende März ausgeliefert.

„Wir haben seit Längerem überlegt, wie wir unsere Ware vermarkten können“, erzählt Alles. Bisher gab es das Gemüse der Gärtnerei im eigenen Laden, in verschiedenen Hofläden in Rheinfelden sowie bei einem Beschicker mit Bioware auf dem Rheinfelder Wochenmarkt. Auch eine zweite Behinderteneinrichtung kauft Gemüse beim St. Josefshaus.

Eigentlich sollte ein indirektes Liefersystem aufgebaut werden, bei dem die Kunden die Ware von Depots in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen beziehen. Vorbild hierfür ist die schon seit Jahren bestehende Depotstelle in Minseln, wo über Anett‘s Buurelade schon acht Kunden regelmäßig eine Gemüsekiste des St. Josefshauses beziehen. Mit der Depotstelle hat die Gärtnerei bisher nur gute Erfahrung gemacht.

Neue Vermarktungsidee

„Durch die Corona-Krise mussten wir kurzfristig unseren Laden schließen und haben intern dann die Entscheidung getroffen, einen Bringdienst aufzubauen“, erklärt Alles. Aufgrund der Ansteckungsgefahr sind die Werkstätten der Einrichtung geschlossen und die meisten Bewohner bleiben in ihren Wohngruppen.

Einige Mitarbeiter aus den Werkstätten arbeiten nun in den Gruppen, andere haben freie Kapazitäten, so dass ein Mitarbeiter die Auslieferung der Kisten übernehmen konnte. Dienstags und freitags liefert er die Kisten aus, stellt sie vor der Haustüre, nach Möglichkeit an einem schattigen Ort, ab und klingelt. Er holt die leeren Kisten auch wieder ab.

„Die Arbeit in der Gärtnerei ist wohltuend. Es macht die Menschen zufrieden. Es ist schön mit der Hand ein Werk zu erstellen. Kleine Erfolgserlebnisse haben wir hier jeden Tag“, sagt Alles, der nicht nur Gärtnermeister, sondern auch Heilerziehungspfleger ist.

Derzeit sind sieben Bewohner in der Gärtnerei aktiv, angeleitet werden sie von Alles und einem Gesellen. Ehrenamtliche Mitarbeiter sind ebenfalls im Einsatz. Anders als in den räumlich beschränkten Werkstätten bietet die Gärtnerei weitaus mehr Platz, so dass Hygienebestimmungen eingehalten werden können. Insgesamt bewirtschaftet die Gärtnerei drei Hektar Freiland und 3000 Quadratmeter geschützten Anbau in beheizbaren Warmhäusern und unbeheizt unter Folien. Angepflanzt werden die „Klassiker“. Hauptkulturen sind Tomaten, Gurken, Paprika, Auberginen und Salat. Im Frühjahr gedeihen Radieschen und Rettiche, im Sommer Fenchel, Kräuter und Schnittblumen.