von Roswitha Frey

Mit der neuen CD „Jetzt.“ meldet sich die Rheinfelder Band Bigamie bei ihren Fans zurück. Nach mehr als 30 Jahren haben die Rockmusiker wieder ein Album herausgebracht, auf dem sie sowohl ältere Titel neu interpretieren als auch viele neue eigene Songs aufgenommen haben.

Urgesteine der Rockmusik-Szene

Sie sind so etwas wie die Urgesteine der regionalen Rockmusik-Szene: die Sänger und Gitarristen Andreas Krupke und Jörg Baum, Gitarrist Andreas Schubert, Keyboarder und Sänger Frank Neuschütz, Bassist Holger Wirth, Schlagzeuger Klaus Kowatzki und Saxofonist Dietmar Baum. Die Formation hat eine bewegte Bandgeschichte hinter sich. Ihre Geburtsstunde schlug 1984, als sich Jörg Baum und sein damaliger Klassenkamerad Andreas „Floyd“ Schubert zu einem Bandwettbewerb der Stadtjugendpflege anmeldeten und sich dafür mit weiteren Musikern zusammentaten. In der aktuellen Besetzung sind noch fünf Gründungsmitglieder dabei, der Keyboarder und der Bassist kamen ein bisschen später dazu, gehören aber auch seit Jahrzehnten zur „Bigamie“-Familie.

In den ersten Jahren machten die rockenden „Bigamisten“ schnell Furore mit ihren selbst geschriebenen deutschsprachigen Rocksongs. Durch Auftritte in der Region, aber auch in Köln, Heidelberg und Karlsruhe wurden die Rockmusiker aus der Industriestadt immer bekannter. Einmal spielte Bigamie sogar als Vorband der bekannten Gruppe „Pur“. 1989 kam ihre LP „Das Glück dieser Erde“ heraus. 1990 gelang ihnen mit der Single „Herten“, einer Hymne auf ihren Heimatort, ein Hit mit Lokalkolorit. Auch in der französischen Partnerstadt Fécamp hatte die Band ein gefeiertes Gastspiel.

1994 löste sich Bigamie auf und verabschiedete sich mit denkwürdigen Gigs im Rheinfelder „Löwen“, aber ganz auseinander ging die Gruppe nicht. Die Mitglieder machten weiter Musik in anderen Formationen und blieben befreundet. So kam es 2004 zu einem Revival in Herten und 2012 zu einem Auftritt in Herten unter dem Motto „So wie früher“. „So ist bei uns der Gedanke gereift, dass wir doch eigentlich zusammenbleiben könnten“, erinnert sich Saxophonist Baum, der die Gruppe als „ständiger Gastmusiker“ verstärkt. In der Folge trat die Band beim Zeltmusikfestival in Freiburg und bei „Rock am Bruch“ auf.

Irgendwann entstand die Idee, eine neue CD zu machen, ein paar ältere Sachen neu aufzunehmen und mit neuen Songs zu kombinieren. Im November 2019 begannen die Aufnahmen im Tonstudio von Frank Neuschütz in Grenzach. „Dann kam Corona und es wurde schwieriger mit den Aufnahmen“, erzählt Baum. Weil jeder Musiker seine Parts eingespielt hat, schafften sie es trotzdem, das Album im August 2020 weitgehend fertigzustellen. Doch bis zur Veröffentlichung zog es sich wegen der Pandemie noch etwas hin. Nun kann es bei Streamingdiensten wie Spotify, Youtube, Amazon und anderen heruntergeladen oder als CD bei den Bandmitgliedern erworben werden.

Mehr als die Hälfte der Songs entstanden in den vergangenen zwei, drei Jahren. „Das ein oder andere Stück haben wir etwas aufgepeppt, spielen es zackiger oder transparenter“, sagt Dietmar Baum. „Man spielt die Stücke heute etwas anders, die Technik hat sich verändert, die Instrumente haben sich verändert.“ Nicht fehlen darf das bekannteste Stück „Fang den Wind“ von der ersten LP, das auch im Radio gespielt wurde. „An der Nummer darf man nicht allzu viel verändern“, sagt Baum. Bei dem Song zeigen die harten Rockmusiker mal ihre gefühlvolle Seite. Besonders bei den weiblichen Fans sei dieses Lied „die absolute Nummer eins“. „Bevor wir es nicht gespielt haben, dürfen wir nicht von der Bühne.“

„Querbeet durch den Garten“

Die fleißigsten Songschreiber sind Jörg Baum und „Floyd“ Schubert, aber auch „Rolo“ Krupke hat Texte und Musik geliefert. Thematisch geht es „querbeet durch den Garten“, wie es Baum nennt, von sozialkritischen Texten wie in „Unter Tage“, wo es um den Bergbau und die Leute im Ruhrgebiet geht, bis zu Liebesgeschichten. „Eben alles, was die Menschen betrifft“, drückt es Baum aus. Auch Erlebnisse mit autobiographischem Hintergrund fließen ein. Neben Titeln wie „Virtuelle Welt“ und „Das Pech dieser Erde“ findet sich die Nummer „Nur nicht tanzen“ über einen jungen Mann, der gerne jemanden kennenlernen würde.

Markenzeichen sind deutschsprachige Rocksongs mit eigenen Texten. Musikalisch seien sie von Hardrock und Heavy Metal inspiriert, sagt Baum. „Aber es ist noch allgemeinverträglich.“ Die Bandmitglieder, die in Rheinfelden, Lörrach, Schopfheim, Grenzach-Wyhlen und Freiburg leben, begannen im Sommer wieder mit regelmäßigen Proben. Einmal in der Woche treffen sie sich im alten Schöpflin-Gebäude in Lörrach. Obwohl alle beruflich eingespannt sind, nehmen sie sich Zeit für ihre Leidenschaft.