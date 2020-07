von Verena Pichler

Rheinfelden befindet sich im Wertejahr 2020, auch wenn sich dieses wegen Corona anders anlässt, als geplant. Umplanen mussten auch Gerd Sauer und seine Mitorganisatoren, die für das Wertejahr eigentlich einen ganzen Wertetag mit Podiumsdiskussionen auf die Beine stellen wollten. Nun haben sie sich eine verkürzte Version einfallen lassen, die am Samstag vor der Christuskirche über die Bühne gehen wird – corona-konform.

Gleich zu Beginn der Pandemie hatte Sauer ein Wertekreuz vor der Christuskirche aufgestellt und die Menschen dazu eingeladen, kleine Kärtchen mit Gedanken und Wünschen anzupinnen. Dieser Einladung sind rund 70 Menschen gefolgt. Auf den Kärtchen und bemalten Steinen haben Gedanken zu Ruhe, Besinnung auf eigene Stärken, Solidarität, aber auch Reflexionen zum Konsum Platz gefunden. Aus diesen roten Fäden hat Sauer verschiedene Diskussionsansätze entwickelt. Ein Podium befasst sich nun am Samstag mit Konsum und den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser alltägliches Verhalten. Veranstalter sind die evangelische und katholische Kirche Rheinfelden in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Verein Stadtkino.

Los geht es am Samstag, 25. Juli, um 17.30 Uhr. Vor der Christuskirche wird eine Bühne aufgebaut, davor gibt es genau 99 Sitzplätze. „Wir verteilen Kärtchen an die Besucher, damit wir einen Überblick haben“, erklärt Sauer. Wer mag, kann die ganze Zeit über da bleiben, wen nur einzelne Aspekte interessieren, kann sein Kärtchen wieder abgeben und einem anderen Besucher Platz machen. Den Auftakt macht ein halbstündiges Konzert der Jazzcombo Trio Elf. Um 18 Uhr beginnt das Forum, moderiert von Gerd Sauer. Die Teilnehmer kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen – bewusst wurde auf politische Amtsträger verzichtet und auch die kirchlichen Aspekte stehen nicht im Vordergrund.

Diskutiert wird mit Martin Geng, einem Obstbauern aus Staufen, der durch Corona einen nie gekannten Zulauf an Kunden hatte, obwohl er schon lange vor der Krise einen Hofladen mit regionalen Produkten betrieb. Er wird zum Beispiel schildern, warum nachhaltige, ökologische Landwirtschaft keinen Widerspruch zu wirtschaftlichem Handeln darstellt.

Auf der Bühne wird außerdem der Klimamanager der Stadt, Frank Philipps teilnehmen. Er wird einen Abriss über das Pariser Klimaschutzabkommen geben und der Frage nachgehen, wie dessen Ziele erreicht werden sollen, wenn der Post-Corona-Konsum wieder volle Fahrt aufnimmt.

Theologe Jörg Moritz-Reinbach spricht unter anderem über Tierwohl und Anette Winter, Heilerziehungspflegerin im St. Josefshaus, berichtet über die Erfahrung, die sie während der Krise gemacht hat – zum Beispiel die Rückbesinnung auf die eigenen Fähigkeiten.

Nach der Runde – die etwa eineinhalb Stunden dauern soll – gibt es erneut Jazz. Danach wird der Film „The Empire Of The Red Gold“ gezeigt. Der Dokumentarfilm begibt sich auf die Spur von „italienischem“ Tomatenmark, das in einem undurchsichtigen Geflecht in Massen in China produziert wird. „Wo kommen unsere Lebensmittel her?“ ist für Sauer und Pfarrer Joachim Kruse eine zentrale Frage innerhalb der Konsumdiskussion. Wo die Speisen hergekommen, die es am Wertetag gibt, darüber besteht kein Zweifel: Hertener Bier, Hertener Wein, regionales Mineralwasser gibt es gegen den Durst und für den kleinen Hunger werden mit hiesigem Mehl gebackene Fladen mit zwei unterschiedlichen Belägen geboten. Aus der St.-Josefhaus-Gärtnerei kommen kleine Gemüsetüten mit Mini-Tomaten und Gemüsesticks.

Der Ausblick Im Herbst, spätestens aber im nächsten Frühjahr, soll der zweite Wertetag stattfinden, der sich um das andere große Thema Solidarität und Soziales dreht. Am Ende möchte Gerd Sauer zehn Thesen entwickeln und diese „an die Kirchentür anschlagen“, wie er sagt. Denn das Wertejahr – und die Diskussionen – sollen nachhaltig sein und eben nicht einfach konsumiert werden.

Am Sonntag nach dem Wertetag findet außerdem um 10 Uhr ein Kurzgottesdienst statt, der die Diskussion nochmals aufgreift. Dieser ist der Auftakt der Sommerkirche, an denen an den August-Sonntagen Predigten zu unterschiedlichen Werten gehalten werden. Pfarrer Kruse hat sich zum Beispiel für den Wert Bildung entschieden.