von Rolf Reißmann

Selten beginnt eine Gemeinderatssitzung so feierlich. Die Gemeinderäte spendeten in ihrer jüngsten Sitzung stehend Applaus für ihre Mitbürgerin. Edith Popp wurde zum Auftakt der Sitzung mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg geehrt. Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller überreichte sie, zusammen mit der Urkunde, die Ministerpräsident Kretschmann unterzeichnet hatte.

Edith Popp war 52 Jahre lang aktiv im Turnverein Schwörstadt, erst vor zwei Jahren, da war sie gerade 85 Jahre alt, beendet sie ihre Tätigkeit als Übungsleiterin. „Ohne Ehrenamt funktioniert unsere Gesellschaft nicht, gerade angesichts des wachsenden Populismus benötigen wir solche Vorbilder, die mit ihrem Handeln Werte vermitteln und Maßstäbe setzen,“ lobte Hartmann-Müller. „Leider steht solche demokratische Mitwirkung viel zu oft im Schatten und bleibt unauffällig.“

Die Landtagsabgeordnete würdigte vor allem, dass Edith Popp etwas leistete, was ihr und auch anderen kein Geld einbrachte, sich aber in erheblichem Maß für die Gesellschaft auszeichnete. Sei es die Wertevermittlung an Kinder und Jugendliche oder auch das gemeinsame Wirken für Wohlbefinden und Geselligkeit bei Älteren. Gerade dabei habe sie viel mehr getan, als von ihr erwartet wurde.

Viele Jahre im Vorstand

1967 begann Edith Popp im Turnverein als Übungsleiterin im Mädchenturnen, 1981 stiegt sie dann auc bei der Frauengymnastik ein. Sich selbst stets weiterbildend konnte sie dann auch Gruppen für Spezialgymnastik übernehmen, nämlich zur Behandlung von Bandscheiben- und anderen Rückenleiden. In ihren intensivsten Jahren als Übungsleiterin gestaltete Popp gleichzeitig für rund 100 Personen die sportliche Programme im Turnverein, noch 2015 bereute sie drei Gruppen. „Dabei arbeitete Edith Popp zusätzlich noch 13 Jahre lang im Vorstand mit,“ ergänzte Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat. „Aber auch über den Turnverein hinaus wurde sie vielfach aktiv, sei es nun bei den Seniorennachmittagen oder bei den Landesturnfesten.“

Der Erfolg ihrer Arbeit lag wohl darin, weil sie wirklich begeistern konnte, weil sie nicht nur straffe sportliche Programme gestaltete, sondern Freude vermittelte, Gemeinschaftsgefühl und Begegnungen als wichtige Wirkungen ihrer Trainingsstunden ansah.

Mit der hohen Ehrung in der Hand fand Edith Popp freundliche Worte des Dankes. „All die Mühen, der Aufwand, die Anstrengungen waren auch für mich eine riesige Bereicherung meines Lebens,“ meinte sie. „Ich fand viele Freundschaften, vor allem aber hat mir die sportliche Betätigung stets viel Freude bereitet, eben weil ich viele Gleichgesinnte um mich herum hatte.“ Und nun, da sie aus Altersgründen nicht mehr als Übungsleiterin arbeitet, kommt sie immer noch in die Turnstunden, nunmehr als Sportlerin.

Bewegung als Fitmacher

Denn eines möchte Edith Popp durchhalten – Bewegung als Fitmacher auch für sich selbst nutzen. Vorgeschlagen zur Auszeichnung mit der Ehrennadel des Landes hatte sie der Turnverein. Zwar lag die Ehrennadel und Urkunde seit Mitte Juni in der Gemeinde vor, wegen Corona wurde auf den ursprünglich vorgesehenen festlichen Rahmen verzichtet und erst im Gemeinderat vorgenommen. Dennoch waren zahlreiche TV-Mitglieder gekommen und schlossen sich dem Beifall für Edith Popp an.