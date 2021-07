von Dora Schöls

Die Gebühren für die Kinderbetreuung in Rheinfelden werden steigen – während die Betreuungszeit für die Ganztagesplätze reduziert wird. Das war die Linie, die sich im Sozialausschuss abzeichnete. Dabei sollen aber weiterhin alle im Haushalt lebenden Kinder für eine Reduzierung des Beitrags zählen. Ende des Monats wird der Gemeinderat über eine von mehreren Versionen für die Erhöhung entscheiden.

Nachdem sich der Sozialausschuss im Mai auf kein Modell einigen konnte, hat die Verwaltung erneut Gespräche mit den Kita-Leitungen sowie dem Gesamtelternbeirat (GEB) geführt. In der jüngsten Sitzung durften sich die beiden Gruppen äußern. Elisabeth Petersen vom GEB sprach sich gegen die Reduzierung der Betreuungszeiten aus.

Mögliche Gebührenvarianten Variante 1: Eine neue Beitragsgruppe mit einem Jahreseinkommen der Eltern von über 61.000 Euro wird eingeführt, deren Beiträge steigen im ersten Jahr um 16 Prozent. Für alle anderen steigen die Beiträge im ersten Jahr um acht, in den Folgejahren um vier Prozent. Damit würde das Ziel, eine Deckung von 20 Prozent der Betriebskosten über die Beiträge, bis 2035 erreicht. Für den GEB ist dies die einzig tragbare Version.

Eine Erhöhung der Gebühren um acht Prozent halte der GEB für ein Jahr tragbar, in diesem Jahr solle weiter diskutiert werden. Sandra Fuchs, Leiterin der evangelischen Kita in Warmbach, machte deutlich, dass sich die Leitungen eine Stundenreduzierung wünschen. „Wir arbeiten seit Jahren unter dem Mindestpersonalschlüssel.“ Das Wichtigste sei die gute Betreuung und die könnten überlastete Kräfte nicht leisten. Die Fraktionen hatten sich einheitlich für einen Verbleib des Geschwisterbonus ausgesprochen – und für eine Staffelung der Gebührenerhöhung über einen längeren Zeitraum. Auf dieser Grundlage hat die Verwaltung fünf verschiedene Modelle zur Erhöhung der Gebühren, die sich nach dem Einkommen der Eltern bemessen, berechnet.

Reduzierte Betreuungszeit befristet

Bezüglich der Reduzierung der Betreuungszeit hat eine Umfrage unter der Eltern seitens der Verwaltung ergeben, dass eine Mehrheit der Eltern mit Ganztagsplätzen vor allem die Randzeiten am Morgen benötigen, erklärte Simone Fuchs, Abteilungsleiterin für Frühkindliche Bildung und Betreuung. Angesichts der schwierigen Personalsituation will die Verwaltung trotzdem an einer Reduzierung von 50 auf 45 Stunden befristet auf zwei Jahre festhalten. „Die Belastung ist einfach zu hoch, es geht nicht mehr.“

Das sagen die Fraktionen

Alle Fraktionen gingen den Vorschlag der Verwaltung zur Reduzierung der Stunden mit. „Wir hoffen aber, dass wir wieder zu den 50 Stunden zurückkommen“, so Paul Renz (CDU). Bezüglich der Erhöhung der Gebühren sprach sich die CDU für die Variante 3a aus, alle anderen favorisierten Variante 3b. Diese schaffe einen Ausgleich zwischen der Mehrbelastung der Familien und dem Anspruch an Kostendeckung, so Rita Rübsam (Freie Wähler). Sie betonte jedoch, dass die Kinder nicht erst durch den GEB eine Lobby hätten: „Wir starten nicht erst heute damit, uns um die Kinder zu bemühen.“

Für die neue Einkommensgruppe ab 61.000 Euro waren auch alle, wobei die SPD zusätzlich eine Gruppe ab 71.000 Euro einführen möchte. „Bildung darf kein Luxusgut werden, wir können die Gebühren nicht beliebig erhöhen“, betonte Karin Paulsen-Zenke (SPD). Zudem würden derzeit fast 85 Prozent der Betriebskosten vom Steuerzahler finanziert, ergänzte Anette Lohmann (Grüne). „Damit ist Rheinfelden bestimmt nicht familienunfreundlich.“ Entscheiden wird am Donnerstag, 22. Juli, der Gemeinderat in seiner Sitzung. Die Erhöhung der Gebühren wird damit nicht wie geplant zum September, sondern zum Januar eingeführt.