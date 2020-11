von Valentin Zumsteg

Kein Rheinfelder Weihnachtsfunkeln, keine Konzerte mit vielen Besuchern, keine Chorauftritte – im kommenden Advent wird vieles anders sein als in normalen Jahren. „In dieser schweren Zeit wollen wir den Leuten etwas Gefreutes bieten“, erklärt Stéphanie Berthoud, Leiterin Stadtbüro und Tourismus Rheinfelden.

Die Dunkelheit soll nicht siegen – sondern das Licht. Deswegen werden besondere Orte in Schweizer Rheinfelden weihnachtlich beleuchtet. Statt eines Weihnachtsfunkelns, das jeweils am Freitagabend vor dem ersten Advent viele Leute anlockte, wird es in diesem Jahr ein Adventsfunkeln geben. Nicht an einem einzigen Tag, sondern vom 27. November bis zum 6. Januar.

„Wir haben uns gefragt, was unter allen Umständen möglich ist, auch wenn es nochmals einen Lockdown geben würde. So kamen wir auf die Idee einer besonderen Beleuchtung. Die ist immer zugänglich“, erklärt Brigitte Brügger, Projektleiterin Kultur. Der Rheinfelder Lichtdesigner Tobias Degen liefert setzt das Projekt um. Romantisch-weihnachtlich soll es im alten Stadtpark werden. Dort ist ein Lichtzauber zwischen den Bäumen geplant.

Wer will, kann einen Punsch oder Glühwein bei der Buvette genießen, die unter dem Namen „Rhybar WinterQuartier“ einen neuen Standort beim Spielplatz beziehen wird. Geschmückte Weihnachtsbäume an der Hermann-Keller-Straße werden den Weg ins Städtchen weisen, das ebenfalls besonders beleuchtet und herausgeputzt wird. „Wir hoffen, dass so auch Besucher der Wellness-Welt Sole uno auf das Städtchen aufmerksam werden“, sagt Berthoud.

Damit alle merken, dass Schweizer Rheinfelden ein Weihnachtsstädtchen ist, wird das Obertor von außen hell beleuchtet. Auch das Inseli und die Rheinbrücke werden, so ist es geplant, weihnachtlich erstrahlen. Im Städtchen selber steht wieder der große Weihnachtsbaum vor dem Rathaus und der etwas kleinere im Rathaus-Innenhof.

Passend zur besonderen Beleuchtung – und weil keine großen Konzerte möglich sind – sollen an einem Adventswochenende Turmbläser für eine besondere Stimmung sorgen. Brigitte Brügger hofft, dass sie diese Idee umsetzen kann. Das Budget für das gesamte Projekt beläuft sich auf rund 70 000 Franken, wie Stéphanie Berthoud erklärt. Wenn die Beleuchtung gut ankommt, dann ist es denkbar, dass sie in den kommenden Jahren weitergeführt wird.