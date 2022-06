von Boris Burkhardt

Eine besondere Führung hat es im Rheinfelder Narrenmuseum im Wasserturm gegeben. Oberzunftmeister außer Dienst, Wilfried Markus, führt von Mai bis Oktober jeden ersten Sonntag im Monat durch die Räume. Unter den knapp zehn Gästen befanden sich mit Familie Weber-Fehlmann Verwandte des Rheinfelder Künstlers Arnold Schneider, der die Kostüme für die Latschari, die Maximale, die Alemanne Herten und das Ahnennest Nollingen entworfen hat. Die achtjährige Flavia Weber-Fehlmann kennt noch viele andere nicht-fasnächtliche Kunstwerke ihres Urgroßonkels Arnold Schneider: Sie hängen an der Müßmattstraße im Wohnzimmer und füllen den Keller. Außerdem schrieb Schneider den Text für das Maximale-Lied.

Wer zu den Führungen kommt, kann Markus nicht vorhersagen. Seine Erzählungen passt er den Gästen an. Diesmal übersetzt er alle alemannischen Begriffe: Saskia Specker, bekannt mit Familie Weber-Fehlmann, ist nicht nur mit den Söhnen Gabriel (vier) und Valentin (acht) dabei, sondern auch mit dem 92-jährigen Urgroßvater Heinz Unterburger aus Nürnberg. Nicht nur er lernt, dass die älteste Rheinfelder Fasnachtsfigur, die Draischiibe von 1937, von den Arbeitslosen herrührt, die am Oberrheinplatz den Tag verbrachten und die „Schiibe drait hänn“, sprich: Gerüchte austauschten. Am Oberrheinplatz war das Büro des Arbeitsamts. Wer das Kostüm der Draischiibe entworfen habe, weiß Markus nicht: „Ich habe einen Schulkameraden, der mir jedes Mal beim zweiten Bier sagt, er werde es mir sagen – es beim dritten Bier aber wieder vergessen hat.“

Nicht alle Rheinfelder Cliquen sind im Narrenmuseum vertreten, dafür fast alle aus Karsau, die nicht zur Narrenzunft gehören. Die Kostüme gehören auch Gruppierungen, die es nicht mehr gibt, wie der Fanfarenzug, die Stadtmusik und das legendäre Schlurbi-Trio. Als Rarität darf ein rotes Kostüm der Chrutchopf-Gilde aus der Siedlung gelten: Heute sind sie alle grün. „Früher gab es offensichtlich aber auch Rotkraut“, stellt Markus fest.

Markus geht immer wieder auf das Gebäude ein. 400.000 Liter Wasser hätten in den Tank im Turm gepasst, erklärt er. Er lässt die 144 Stufen schätzen, die auf der Wendeltreppe den 35 Meter hohen Turm hinaufführen. Um den Tank herum führe ein Außengeländer, erzählt Markus. Dorthin sei der Zugang aber nicht erlaubt: „Das darf nur die Stadt, wenn sie die Weihnachtsdekoration anbringt.“

Die Anmeldung zu Führungen mit Wilfried Markus durch das Narrenmuseum ist möglich unter der Telefonnummer (0 76 23) 36 11.