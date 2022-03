von Petra Wunderle

Drei Rheinfelder Bürger haben innerhalb weniger Tage ein Benefizkonzert für die Ukraine organisiert. Unter dem Motto „Gemeinsam für die Ukraine“ laden Anna Lüscher und Kalle Lüber, zusammen mit Manuel Häusel, am Samstag, 12. März, zum Benefizkonzert auf Kaisers Bühne ein.

Die Künstler, Helfer und alle übrigen Beteiligten machen gratis für den guten Zweck mit. Der Erlös, so verspricht die Initiatorin, kommt zu 100 Prozent Menschen in der Ukraine zugute. Manuel Häusel, Pächter des Gasthauses „Zum Kaiser“ in Karsau, stellt „Kaisers Bühne“ zur Verfügung und pro Essen werden zwei Euro für den guten Zweck gespendet.

„Es ist für den Frieden, wir wollen den Menschen in der Ukraine helfen“, sind sich alle Drei einig. Anna Lüscher – auch unter ihrem Künstlernamen Anna Lu & Band bekannt, berichtet: „Ich bin spontan auf sehr große Unterstützung gestoßen. Viele Helfer, Privat- und Geschäftsleute, Musikerinnen und Musiker machen gerne mit. Wir gemeinsam machen das Benefizkonzert möglich.“

Pop, Rock, Jazz, Swing und Rap

Das abwechslungsreiche Programm reicht von Pop und Rock über Jazz und Swing bis Rap. Anna Lu & Band mit Kalle Lüber, Harald Schladebach und Martin Hild sind mit Pop und Rock dabei, Peter Reimtgut & Wolfram Fiedler mit Deutschen Rockcovers und Rap, Marc Vetter & Harald Schladebach mit Rockmusik, Tina & Jo mit Hits der 60er und 70er Jahre und Fingerstyle-Gitarrist Kalle Lüber mit Jazz und Swing. Als Gastmusiker, mit je einem Song, treten Jana & Frank sowie Susanne Nykl auf.

Eintritt und Reservierung Das Benefizkonzert „Gemeinsam für die Ukraine“ findet am Samstag, 12. März, um 18.30 Uhr statt. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Eine Platzreservierung ist per Telefon 07623/901 91 79 oder per E-Mail (info@zum-kaiser-karsau.de) möglich.

Durchs Programm führt Moderator Thomas Schmiederer, am Einlass ist Kai Wirth. Frank Neuschütz ist für die Veranstaltungstechnik, Sandra Handschin für die Fotografie, Medi Up mit Jannick Giacometto für Video Editing & Web Design und Ringfoto Dockhorn für den Plakatdruck zuständig.

Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr und dauert bis circa 22 Uhr. Zwischen den Auftritten gibt es Pausen, die Küche ist den ganzen Abend geöffnet. Manuel Häusel hat für den kulinarischen Teil, zusammen mit seinem Küchenteam, eine Konzert-Speisekarte ausgetüftelt. Das Finale gestalten alle Künstler gemeinsam, dabei wird auch das Publikum miteinbezogen. „Lassen sie sich überraschen“, verspricht Anna Lüscher.