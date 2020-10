von Verena Pichler

Für den Neubau der FSV-Sportstätte gegenüber dem Freibad muss viel Erdreich bewegt werden – was in Rheinfelden auch die Entsorgung von dioxinbelastetem Material bedeuten kann und in diesem Fall bedeutet hat. Bereits im Februar hatte der Gemeinderat einer überplanmäßigen Ausgabe von 100.000 Euro zugestimmt, um 1500 Tonnen belastete Erde zu entsorgen. Diese Berechnung war aber falsch, wie sich jetzt herausstellte: Es müssen knapp 6000 Tonnen entsorgt werden, mit Mehrkosten von 200.000 Euro.

16 Gemeinderäte aus allen Fraktionen haben einen Antrag auf Akteneinsicht unterzeichnet, den Heiner Lohmann vor Beginn der Gemeinderatssitzung an die Verwaltung übergeben hat. „Es sind Unregelmäßigkeiten aufgetreten, die auch in einer nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses nicht ausgeräumt werden konnten, weshalb eine Akteneinsicht zusätzlich notwendig erscheint. Immerhin geht es hierbei um mehr als 200.000 Euro, die zusätzlich angefallen sind, ohne, dass der Gemeinderat darüber rechtzeitig informiert wurde“, schreibt Heiner Lohmann (Grüne) in der Begründung.

Der Gemeinderat sollte dieser außerplanmäßigen Aufwendung am Donnerstag zustimmen, obwohl die Maßnahme schon fast abgeschlossen ist. „Dies kann angesichts der sehr angespannten Haushaltslage nicht ohne eine genaue Überprüfung des Sachverhalts hingenommen werden. Zu diesem Zweck soll ein Akteneinsichtsausschuss gebildet werden, der dem Gemeinderat nach Abschluss seiner Untersuchung einen Bericht abgeben wird“, so Lohmann weiter. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt nahm den Antrag am Donnerstagabend entgegen und sagte, er stehe einem solchen Anliegen positiv gegenüber.