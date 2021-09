von Horatio Gollin

Rund 30 Teilnehmende haben bei der Kundgebung zum Antikriegstag im Kastanienpark für Frieden und Solidarität demonstriert. Am offenen Mikrofon wurden besonders die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan kritisiert.

Mit dem Antikriegstag wird an den deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 als Beginn des Zweiten Weltkriegs erinnert. Im Kastanienpark fand anlässlich des Gedenktages die Kundgebung des Bündnisses aus linksgerichteten Organisationen, Bewegungen und Parteien statt, unter dem Motto: „Nein zu Krieg, Faschismus und Rassismus – Ja zu Frieden und Solidarität.“ Die Organisatoren eint das Bekenntnis zu Frieden und gleicher Rechte für alle sowie Antiimperialismus und Antifaschismus. Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl verzichteten die Teilnehmer diesmal auf Parteienfahnen oder Banner. Der langjährige Organisator Fritz Zell rechnete erfahrungsgemäß mit 25 Personen. Im Laufe der Versammlung wurden es dann fast 30 Teilnehmende.

Zell eröffnete die Kundgebung mit einer generellen Kritik an Auslandseinsätze der Bundeswehr und dem Versagen der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan. „Wir sagen: Schluss mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr.“ Er kritisierte, dass imperialistische Staaten die Welt untereinander aufteilen wollten und die Konfliktherde auf der Welt daher zunehmen würden.

Als Antwort auf die „faschistischen Taliban“ plädierte Zell für ein grundsätzliches Recht auf Flucht sowie die Unterstützung demokratischer Organisationen und des Protests in Afghanistan. Nach Zells Ansprache nutzten weitere Teilnehmende die Möglichkeit, um am offenen Mikrofon über die Situation in Afghanistan, die Spannungen zwischen der Nato und Russland, dem Wettrüsten zwischen den USA und China, Flucht und Asylrecht, Frauenrechte sowie den Einsatz für den Frieden zu sprechen.

Im vergangenen Jahr hatte die Kundgebung hinter Absperrband stattgefunden und mit Klebestreifen waren einzelne Standorte für die Teilnehmer am Boden markiert worden, um den Mindestabstand zu gewährleisten. Solche strengen Regeln galten diesmal nicht. Als Auflage galt lediglich eine Maskenpflicht für alle Teilnehmer.

„Die Kundgebung richtet sich nicht gegen Corona-Maßnahmen“, sagte Zell. Ein Ordner war abgestellt, der darauf achtete, dass alle Teilnehmende Masken trugen und nur Mitglieder eines Haushalts beieinanderstanden.